Impressionante Rublev stunt en kegelt Nadal uit toernooi Monte Carlo

Tennis Zverev klopt Tsitsipas in finale in Acapulco en verovert zijn veertiende titel

21 maart Alexander Zverev (ATP 7) heeft het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/1.053.560 dollar) op zijn naam geschreven. De 23-jarige Duitser, het tweede reekshoofd, versloeg in de finale het Griekse topreekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5) na twee uur en negentien minuten tennis in twee sets (6-4 en 7-6 (7/3)).