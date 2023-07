“Ik moet stoppen met mijn leven te verpesten”: Ysaline Bonaventure bereikte eindelijk top 100, maar voelt nu niets meer voor het tennis

Haar nederlaag (6-7, 1-6) over twee dagen tegen de Chinese ZhuoXuan Bai (WTA 191) was eigenlijk maar een voetnootje in de existentiële cri de coeur die de 28-jarige Ysaline Bonaventure gisteren uitte.

“Mentaal heb ik het moeilijk”, begon de Luikse haar discours. “Ik zit dicht bij het einde van mijn carrière. Ik vind er niets meer aan om op de baan te staan. Ik ben me er dit jaar bewust van geworden dat men me alle geld van de wereld mag geven maar dat dat me niet gelukkiger gaat maken. Ook op Roland Garros, Wimbledon of op de Australian Open rondlopen doet dat niet. Daarom moet ik mezelf de juiste vragen stellen. Ik besef dat ik geluk heb dat ik hier mag zijn, dat er mensen zijn die veel ernstigere problemen hebben in het leven dan ik, maar momenteel kan ik er gewoon niet van genieten. Ik dacht dat alles ging veranderen zodra ik in de top 100 terechtkwam, maar dat was totaal niet het geval. Integendeel, de verwachtingen en de druk zijn nog toegenomen. Ik ben nooit een speelster geweest die supergepassioneerd was door tennis. Als ik dat vergelijk met een Yanina Wickmayer (33) bijvoorbeeld, die echt van de sport houdt... ik doe dit omdat ik het redelijk goed kan en hier een beetje, of eerder veel, geld mee kan verdienen. Maar ondanks dat alles heb ik geen zin om hier te zijn. Het leven is kort en dus moet ik iets vinden dat me wel happy maakt.”

De emoties na de nederlaag speelden een rol maar dat het diep zat bij Bonaventure was klaar en duidelijk. “Dat is nu twintig jaar dat ik een job doe waar ik niet van hou”, zuchtte ze. “Twintig jaar ben ik ongelukkig geweest, maar ging ik verder omdat ik ergens wel getalenteerd was en tegelijkertijd al die opofferingen, ook van mijn familie, niet teloor wilde laten gaan. Maar ik ben nu bijna 29 en ben het beu om ongelukkig te zijn en mij zo te voelen op een tennisbaan, terwijl er misschien wel miljoenen mensen in mijn schoenen zouden willen staan.”

“Ik wil elke morgen kunnen opstaan en met een glimlach naar mijn werk gaan. Zelfs het financiële aspect (Bonaventure verdiende tot nu toe 1,3 miljoen euro, red.) helpt daar op dit ogenblik niet bij. Ik weet dat ik hier kritiek op ga krijgen. De mensen gaan zeggen: ze klaagt terwijl ze een uur gespeeld heeft en daarvoor 60.000 euro opstrijkt. Ik weet dat. Ik heb het beste voorbeeld thuis: mijn broers hebben een gewone job en verdienen een normaal loon. Maar het is zo, het is niet omdat ik met een tas van Louis Vuitton rondloop dat ik gelukkiger ga zijn dan iemand die een tas van H&M heeft. Het is niet omdat ik in een enorme villa of een vijfsterrenhotel logeer dat ik gelukkiger ga zijn dan op een camping. Dat is dit jaar tot me doorgedrongen. Ik moet stoppen met mijn leven zo te verpesten. Als ik dat kan door uit de tenniswereld te stappen, is het misschien beter zo. Daar ga ik eens even heel goed over nadenken.”

