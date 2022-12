“Ik krijg een getal met zes cijfers”: amper fans, maar toptennissers spelen op mini-toernooitje wel voor een pak oliedollars

TennisDe ene doet het voor de trainingen met andere toptienspelers, de andere denkt zelfs bij te dragen tot de openheid in het land. Enkel Nick Kyrgios was eerlijk: “Ik krijg een getal met zes cijfers.” In Riyad (Saoedi-Arabië) ging gisteren de Diriyah Tennis Cup van start, een demonstratietoernooi met Medvedev, Zverev en nog een resem toppers. De winnaar mag met een miljoen dollar (950.000 euro) naar huis. En ook wat schaamrood op de wangen?

View this post on Instagram A post shared by Diriyah Tennis Cup presented by Aramco (@diriyahtenniscup) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is steevast een wankel evenwicht, tussen financiële belangen en de morele, ethische code. Laatst kregen de Amerikaanse Davis Cupcoach Mardy Fish en zijn assistent Bob Bryan nog een boete van 10.000 dollar (9.500 euro) opgelegd door de Internationale Tennisfederatie omdat ze op sociale media een gokbedrijfje (Draft Kings) hadden gepromoot. Terwijl de ITF zelf nu al tien jaar haar (scorings)data voor tientallen miljoenen euro’s aan een firma (Sportsradar) verkoopt die die gegevens doorstuurt naar…gokbedrijven. Of wat gedacht van de WTA die door het geval Shuai Peng nu al twee jaar op rij al de Chinese toernooien van haar kalender schrapte terwijl ze (en dus ook de speelsters) daardoor gigantisch veel inkomsten – in 2019 kreeg Ash Barty op de Masters in Shenzhen een recordcheque van 4,2 miljoen euro, dit jaar mocht Caroline Garcia voor dezelfde prijs in Dallas met ‘maar’ 1,5 miljoen euro naar huis – misloopt. Het is een dunne lijn, die spelers maar al te vaak zelf overschrijden.

Elk jaar weer klagen ze over de lengte en de veeleisendheid van het tennisseizoen maar het laatste toernooi is nog niet gespeeld of ze zitten al op een vliegtuig naar verre oorden waar ze een fortuin verdienen om hun kunstjes in exhibities te vertonen. Rafael Nadal en Casper Ruud deden net nog Zuid-Amerika aan terwijl zowat de rest van de top tien ondertussen is neergestreken in Saoedi-Arabië voor de Diriyah Tennis Cup.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Fritz, Hurkacz, Zverev, Norrie, Berrettini, Kyrgios, Thiem, Wawrinka en diens jonge landgenoot Stricker begonnen gisteren aan het mini-toernooitje dat op deze openingsdag amper een honderdtal toeschouwers over de vloer kreeg. Het land in het Midden-Oosten kan dan ook bezwaarlijk op een tennisgeschiedenis teren. Ondanks 30 miljoen inwoners en nogal wat (financiële) mogelijkheden heeft Saoedi-Arabië nul profspelers. Op de Davis Cup-ranking prijkt het land op de 82ste plaats, net achter Bermuda. Al timmeren ze wel aan de weg. In navolging van Abu Dhabi en Dubai, die elke winter heel wat tennissers overhalen om hun voorbereiding op de start van het seizoen in het Midden-Oosten te vervolledigen middels een trainingskamp of een demotoernooitje, zag ook Saoedi-Arabië brood in een sportief initiatief. In 2019 werd de eerste editie van de Diriyah Cup gehouden met toen ook nog David Goffin onder de deelnemers. “De mensen waren heel enthousiast om proftennissers aan het werk te zien”, zei de Luikenaar. “Ze hebben ons hartelijk ontvangen. Het was een heel mooie ervaring.”

Volledig scherm Goffin (derde van rechts) en zijn tenniscollega's in Saoedi-Arabië op de Diriyah Tennis Cup van 2019. © Diriyah Tennis Cup

Prijzengeld

Morele bezwaren, mede door het WK voetbal in Qatar meer dan ooit onder de aandacht, over het gebrek aan mensen - en andere rechten in Saoedi-Arabië worden gemakshalve bedekt met de mantel der liefde en een pakje oliedollars. In het niet direct onder een vrouwvriendelijk regime levende Riyad wordt zelfs Judy Murray (mama van Andy Murray) opgevoerd om het lokale damestennis(?) te ondersteunen. “Als ik stop met tennis wil ik weten dat ik mijn stempel heb gedrukt en veel nieuwe fans naar de sport heb gebracht”, zei Nick Kyrgios bij Eurosport (waar het toernooi te volgen is). “Ik ga graag naar plaatsen waar er misschien niet zoveel geweten is over tennis, tracht dan de aandacht te trekken en de mensen te laten genieten.”

Nobel voornemen maar op Twitter had hij op een onbewaakt ogenblik wel laten weten waarom hij naar een Saoedi-Arabië trok: “een getal met zes cijfers”. Bijna drie miljoen euro aan prijzengeld – met circa een miljoen voor de winnaar – wordt er verdeeld. Spelers krijgen (officieel) ook al 71.000 euro om mee te doen maar door allerhande toernooibonussen loopt dat snel op (tot een getal met zes cijfers). Mooi meegenomen in de aanloop naar het nieuwe jaar. “Het is een moeilijk thema”, gaf Thiem toe in de Oostenrijkse krant ‘De Standard’. “Misschien slaagt men erin door dit soort evenementen een beetje openheid binnen te brengen.” Volgende week spelen Tsitsipas, Rublev en Alcaraz in Abu Dhabi, over tien dagen spelen Thiem, Djokovic en Kyrgios in Dubai.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.