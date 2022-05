“Ik kan me niet omkleden, dit is mijn enige kleedje”: Camila Giorgi kampt even met vestimentair probleem

Volledig scherm © ANP / EPA

Met 4-6, 6-1 en 6-0 zat Giorgi voor het eerst in haar carrière in de vierde ronde van Roland Garros. Toch verliep haar voorbereiding op die partij niet ideaal. Even voor de start, bleek de umpire een probleem te hebben met haar logo van DeLonghi, maker van automatische koffiezetmachines, op de borst. Dat zou te groot geweest zijn. En een snelle wissel van outfit behoorde niet tot de mogelijkheden. “Ik kan me niet omkleden, dit is mijn enige jurk. Maar ik heb er al eerder mee gespeeld en geen opmerking over gekregen”, aldus Giorgi.

De umpire had vervolgens weinig andere keuze dan Giorgi toch te laten spelen, maar volgens tenniscommentator Jose Morgado ging hij het wel melden aan de bevoegde instantie van de grandslam. Voor de match maakte de 30-jarige Giorgi nog gretig reclame voor haar sponsor: vanuit de kleedkamer postte ze een foto op Instagram waarin ze DeLonghi tagde.

In haar twee vorige matchen koos de joodse Giorgi, wiens ouders in Argentinië geboren zijn, nog voor een kleed zonder het logo van DeLonghi. En vandaag liet ze het logo opnieuw wijselijk vallen. Dat bracht haar weinig geluk: tegen de Russische Daria Kasatkina ging ze met twee keer 6-2 hard onderuit. Exit Camila.

Swiatek: “Sommigen doen het ervoor”

Voor ook een merkwaardig vestimentair issue zorgde Iga Swiatek, na winst in 2020 een van de topfavorietes voor de eindzege aan de Porte d’Auteil. Als quasi de enige, toont de Poolse wel regelmaat. Haar zege (6-3, 7-5) tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 95) in ronde drie was de 31ste opeenvolgende. Eentje waarin ze plots van outfit veranderde nadat ze haar service in de tweede set drie keer op rij verloor: van 1-4 voor plots naar 5-4 achter. Dat ze die set toch nog won, weet de 20-jarige Swiatek achteraf aan het veranderen van outfit. Een shirt met lange mouwen over haar originele outfit. En niet omwille van de koude temperaturen op de Court Philippe Chatrier.

“Ik geloof niet in bijgeloof, maar ik heb al wel gezien hoe sommige speelsters van kledij veranderen en plots een comeback in de match maken”, aldus Swiatek. “In Guadalajara heb ik het nog zelf ondervonden. Sabalenka veranderde toen van kledij in onze match om de volgende set een pak beter te spelen en die te winnen. Sommige speelsters doen het er echt voor.”

De winning streak van Swiatek is de langste sinds Serena Williams’ reeks van 34 opeenvolgende zeges in 2013. Vandaag speelt ze tegen tiener Zheng Qinwen, die tijdens haar debuut in Parijs zowaar ook in de vierde ronde zit. Slechts de vierde Chinese die daarin slaagt. Als ze een set verliest, weet Swiatek alvast wat te doen.

