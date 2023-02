“Ik heb veel om naar uit te kijken in het leven”: de ondernemende mama in tennisster Naomi Osaka

TennisDrie weken geleden verraste Naomi Osaka met het nieuws dat ze in blijde verwachting is en pas volgend jaar op de Australian Open weer op een tennisbaan te zien zal zijn. Ondanks de bolle buik de volgende maanden zal de Aziatische superster haar handen meer dan vol hebben met haar extrasportieve activiteiten: van mode, over kinderboeken, tot haar eigen managementbureau.

Naomi Osaka is een wereldster, met meer dan 50 miljoen euro aan inkomsten vorig jaar de best betaalde atlete op deze planeet. Zelfs als ze niet in het nieuws komt is dat nieuws. Osaka werd niet in Australië gespot in de aanloop naar de Australian Open en dat deed de alarmbellen afgaan. Uiteindelijk kende de viervoudige grandslamkampioene enkele moeilijke seizoenen waarbij haar tennisresultaten werden overschaduwd door het gevecht met haar innerlijke demonen en haar lichaam evenzeer tegenpruttelde. Maar het was met een fijne boodschap dat het voormalige nummer een van de wereld voor het eerst sinds september naar buiten kwam: ze was zwanger. De liefde met haar vriend, rapper Cordae, bezegeld. “Ik heb veel om naar uit te kijken in het leven”, schreef Osaka op Instagram. “Eén van die zaken is mijn kind dat naar één van mijn matchen komt kijken en zegt: ‘dat is mijn mama’. 2023 wordt een jaar vol met lessen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de voorafgaande kwarteeuw op aarde heeft Osaka nochtans al heel wat opgestoken. Er is niet enkel haar tennisverhaal waarbij ze als één van de eerste speelsters openlijk uitkwam voor haar mentale kwetsbaarheid en daarmee de deur opende voor een bredere aanpak van dit probleem. Ze toonde als prille twintiger ook veel maturiteit door als één van de meest uitgesproken atletes op te komen voor ‘Black Lives Matter’. Haar besluit om voor elke wedstrijd op de US Open 2020 een mondmasker te dragen met daarop de naam van een zwart slachtoffer van politiegeweld was een statement dat impact had. “Voor ik een atlete ben, ben ik een zwarte vrouw”, postte ze op Twitter. In de tussentijd bouwde ze met flair, tennistalent en haar Japanse-Amerikaanse-Haïtiaanse roots een zakenimperium uit waar enkel Serena Williams min of meer aan kan tippen. In 2019, het jaar nadat ze op de US Open haar eerste grandslamtitel won, verzamelde ze zo’n vijftien miljoen euro aan sponsorinkomsten. Eén jaar later werd dat bedrag meer dan verdubbeld. Met dank aan haar partners.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op haar website zijn ze mooi opgelijst. Merken waarmee ze samenwerkt en bedrijven waarin ze mee investeert. Bij Nike, Louis Vuitton en Levi’s, behorend tot de eerste categorie, evolueerde haar positie als gesponsorde speelster naar een ambassadeurschap waarbij Osaka haar creatieve impulsen mocht botvieren op een kledinglijn. “Naast tennis is mode mijn meest gekoesterde passie”, gaf ze toe. Dat Osaka van alle markten thuis is toonde ze met haar bijdragen aan de zwemkledij van Frankies Bikinis of haar deel in het Schotse accessoire-merk Strathberry. En dan zijn er ook nog de ondernemingen waar ze wat centen in gestopt heeft en waarvan ze dus mee de koers mag bepalen: sportdrankenmerk Bodyarmor, het revalidatietoestel hyperice, restaurantketen Sweetgreen en het professionele vrouwenvoetbalteam van North Carolina Courage. Van die laatste club is ze zelfs de eigenares.

Geen voltijds tennisprogramma

Met zoveel bezigheden naast de baan mag het haast niet verbazen dat Osaka de laatste seizoenen geen voltijds tennisprogramma meer afwerkte of haar afwezigheid op het circuit betreurde. Vorig jaar lanceerde ze nog het huidverzorgingsmerk Kinlo – betekent ‘goud’ in het Haïtiaans en Japans – , speciaal voor mensen met een donker huidtype. En in november bracht ze haar eerst kinderboek op de markt: ‘The way champs play’. Geïnspireerd op haar eigen tennisprogramma Play Academy waarmee ze tracht zoveel meisjes aan het sporten te krijgen. Waarmee we terug zijn aanbeland bij de discipline die Osaka groot heeft gemaakt. Zo groot dat ze, in navolging van Roger Federer, in 2022 haar eigen managementbureau uit de grond stampte. Met haar vroegere agent en diens vrouw, Stuart en Carly Duguid, zag Evolve Agency het levenslicht. Naast Osaka behartigt het bureau ondertussen ook de zaken van wildebras Nick Kyrgios en de erg creatief tennissende Ons Jabeur. Het idee rond het opzetten van dit managementvehikel kreeg vorm tijdens de Olympische Spelen van Tokio, waar Osaka werd opgevoerd als één van de boegbeelden, en geïnspireerd door hetzelfde concept bij mannelijke sportsterren als Tom Brady of Lebron James. “Haar wereld is helemaal opengegaan”, zei co-eigenaar Duguid op de website Boardroom. “Ze kan doen wat ze maar wil.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Osaka heeft de smaak te pakken: “Het interessantste voor mij is investeren”, zei ze. “Dit is een nieuwe stap om controle te verwerven over mijn eigen toekomst.” Een toekomst die ook nog op een tennisbaan zal ingevuld worden? Daar kan ze de volgende maanden tussen al haar activiteiten door eens goed over nadenken.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: