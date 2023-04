“Ik heb het zo gehad! Ik kan dit niet meer. Deze bullshit”: onze tenniswatcher bekeek de docu over de (mislukte) comeback van Kim Clijsters

“Ik heb het zo gehad! Ik kan dit niet meer. Deze bullshit. Zeg tegen Bob (Laes, haar manager) dat ze de docu annuleren. Ik betaal elke euro terug, het kan me niet schelen hoeveel het kost.” Start en finish van ‘Come back home’ laten er geen twijfel over bestaan dat het hele, gekke comebackidee – op je 36ste en na acht jaar zonder competitietennis terugkeren naar het WTA-circuit als mama van drie kinderen – allesbehalve een lachertje was. En dat tonen de zes afleveringen van telkens 25 minuten maar al te goed. Kim Clijsters verbaasde in september 2019 de goegemeente en even voordien ook haar inner circle met de aankondiging dat ze het nog eens wilde proberen. Ze volgde daarbij eens temeer haar buikgevoel. “Ik vind nog altijd dat ik meer op mijn plaats ben op de baan dan tussen de commentatoren en analisten”, zegt ze als analiste op Roland Garros.

Quote Ik ben gefrus­treerd over die deadlines om kilo’s te verliezen. Ik voel mij daar niet goed bij. Kim Clijsters in ‘Come back home’

Het gevoel rond haar buik is evenwel al snel het heikele punt. “Ik moet afvallen, die buik moet weg. Dat is het belangrijkste”, weet ook Clijsters die geen cijfer, percentage, ontgoocheling over te krappe verbeteringen of moeilijk gesprek met haar diëtiste uit de weg gaat. Maar ook hier toont de viervoudige grandslamkampioene dat ze liever haar intuïtie volgt dan voortdurend op de weegschaal te staan. “Ik ben gefrustreerd over die deadlines om kilo’s te verliezen. Ik voel mij daar niet goed bij.”

Volledig scherm Het gezin Clijsters-Lynch rond de eettafel. © Pickx+

Nochtans weet ze maar al te goed dat de druk op haar gestel de kans op blessures en overlast vergroot. Een eerste knieblessure na een onschuldig spelletje padel – afgeraden door haar osteopaat Sam Verslegers – als voorbode van aanslepende problemen. Clijsters heeft heel haar leven en carrière haar intuïtie gevolgd. De strijd tussen die zienswijze en het realisme van haar entourage – in Dubai, waar ze haar allereerste toernooi speelt, zegt Clijsters dat ze er niet is om zomaar mee te doen, terwijl haar coach Carl Maes net ervoor in de groep een boodschap postte waarin hij stelt dat ze niet competitieklaar is en een deelname afraadt – komt tot een climax in de laatste aflevering. “Er is geen plan”, geeft Clijsters toe als haar gevraagd wordt over hoe het nu verder moet. “Ik doe wat ik kan doen.”

Clijsters werd in haar anderhalf jaar durende comebackpoging wel niet gediend door het geluk. Er zijn de zware lotingen in het begin, er is de lichamelijke last en net als ze in Indian Wells de smaak en het goede gevoel te pakken lijkt te hebben gooit Covid de wereld, en het tenniscircuit, op slot. Vijf maanden later blijkt dat de Limburgse wereldvedette moeite heeft om de rol van mama – zoontjes Jack en Blake zijn pittige peuters – te verzoenen met de profsportnoden. “Het lijkt vakantie om op toernooi te kunnen vertrekken”, lacht ze in het begin. Maar later wordt dat: “Mijn gezin heeft me nodig”. Op 12 april 2022 en na vijf nederlagen in evenveel relatief sterke WTA-toernooien gooit ze de handdoek in de ring. Desalniettemin dwingt Clijsters bewondering af met de manier waarop ze geprobeerd heeft deze ‘mission impossible’ waar te maken. Steevast op buikgevoel, mogelijk wel iets te veel buikgevoel.

KIJK. Kim Clijsters (38) zet punt achter haar comeback

Volledig scherm Dollen met zoontjes Jack en Blake. © Pickx+