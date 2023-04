“Ik heb het overleefd, maar veel vrouwen niet”: ex-toptennisster deelt schokkende jeugdfoto’s om huiselijk geweld aan te kaarten

De beelden die Dokic deelde, dateren uit het jaar 2000, toen ze amper 17 jaar was. De jonge Dokic is op dat moment in actie op de US Open, maar tennist met duidelijk gehavende benen. Het gevolg van slagen en schoppen die ze twee weken eerder moest incasseren van haar vader Damir.

“Gezwollen, gekneusde en bloedende schenen van een hele nacht slaan en schoppen met scherpe schoenen tegen mijn schenen. En dat allemaal omdat ik een wedstrijd had verloren”, schrijft Dokic bij de foto’s. “Tot op vandaag heb ik enorm gevoelige schenen als gevolg van dat pak slaag.”

Volledig scherm Damir en Jelena Dokic in 2000. © AFP

Het incident was voor Dokic lang niet het enige waarmee ze in haar jeugd af te rekenen kreeg. Haar vader ranselde zijn talentvolle dochter vanaf haar zesde regelmatig af na een slechte match of training. Het werd haast dagelijkse kost voor Dokic. “Hij haalde zijn riem boven en spuwde me in het gezicht. Ik moest mijn shirt uitdoen omdat de slagen van de riemen dan nog harder zouden aankomen. Mijn huid lag bijna open. Regelmatig noemde hij mij ook een ‘hoer’”, schreef ze in haar autobiografie ‘Unbreakable’ over de fysieke en mentale terreur. “Wat ik allemaal heb meegemaakt, heeft mijn carrière geruïneerd. Het was een vreselijke periode. Ik kon nooit iets goed doen en kreeg het bijna elke dag te verduren. Hij sloeg zó hard dat ik soms flauwviel.”

Volledig scherm Een ongelukkige Dokic op de US Open in 2000. © AP

In de jaren nadien probeerde Dokic zich, als gevolg van de mishandeling, meermaals van het leven te beroven. Tot op de dag vandaag kampt de voormalige nummer 4 van de wereld met zelfmoordgedachten. In juni vorig jaar plaatste Dokic nog een emotionele video op Instagram waarin ze toegaf dat ze twee maanden eerder zichzelf van het leven had proberen te beroven.

Na haar carrière ging het ook helemaal bergaf met Dokic. Ze woog op een bepaald moment 120 kilogram en durfde uit schaamte zelfs haar huis niet meer uit. Dankzij een spectaculair dieet en het sporten weer op te pikken viel Dokic opnieuw meer dan 50 (!) kilogram af.

Dokic bracht haar schokkende verhaal opnieuw onder de aandacht omdat ze gastspreker was op een liefdadigheidsevenement tegen huiselijk geweld. Daar hoorde de Australische met Servische roots veel andere verhalen van slachtoffers. Dokic op Instagram: “Ik was boos en verdrietig. Tientallen miljoenen vrouwen ter wereld maken nog veel ergere dingen mee dan ikzelf heb doorstaan. Alleen al in Australië wordt elke week één vrouw gedood door huiselijk geweld. Hoe meer we het probleem doodzwijgen, hoe meer meisjes en vrouwen we in de steek laten. Aan alle slachtoffers: weet dat je ongelooflijk sterk en moedig bent. Niets is jouw schuld.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Jelena Dokic aan het werk als interviewer op de meest recente Australian Open. © AFP

Volledig scherm Jelena Dokic tijdens haar tenniscarrière. © afp