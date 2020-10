“Ik had het ook op de baan kunnen doen, hoor”: stoppen slaan door bij tennisser omdat hij straf krijgt na... bezoekje aan toilet

Het tafereel speelde zich af tijdens de tweede set. De eerste set had Ivashka vlot gewonnen (6-3) en bij 2-3 in de volgende set was er een medical time-out. De Wit-Rus vroeg op dat moment aan stoelscheidsrechter Richard Haigh toestemming voor een bezoekje aan het toilet. Haigh leek dat ook toe te staan. “Maar je moet zo snel mogelijk terug zijn. You’re on your own time”, gaf hij de Wit-Rus mee.

Maar op het moment dat Ivashka de kleedkamers opzocht, werd er geen gewag gemaakt van een medical time-out. De aftelklok was blijkbaar ook niet beginnen lopen, waardoor niet duidelijk was hoelang hij weg was. En bij zijn terugkeer merkte Ivashka ook al snel dat zijn begrip van “you’re on your own time” anders was dan dat van Haigh. De Wit-Rus werd bestraft voor zijn pauze, waardoor de game naar Mannarino ging. Die kwam zo zonder moeite op 2-4.

Noodgeval

Tot groot ongenoegen van Ivashka, bij wie de stoppen toch even doorsloegen. Haigh moest het ontgelden. “Ik was niet on my own time, ik had een medical time-out aangevraagd”, zei hij. “Een medical time-out kan niet gebruikt worden voor een toiletbezoek”, repliceerde Haigh, maar daar nam Ivashka geen vrede mee. “Dit was wel degelijk een noodgeval, want ik kon niet meer op de baan blijven staan. Als je had gewild dat ik mijn boodschap hier deed, dan had ik dat wel gedaan. Wat betekent ‘you’re on your own time’ zelfs?”

“Ik weet wel wat het probleem is, maar ik leg je gewoon uit wat de regels zijn”, diende Haigh de tennisser op zijn beurt van antwoord. “Doordat je zo lang weg was, krijg je een game penalty." Ivashka kon dat maar moeilijk verkroppen en liet zijn ongenoegen duidelijk blijken. “Als je zo blijft schreeuwen, krijg je nog een game penalty. Ik begrijp je frustratie, maar ik moet de regels volgen”, aldus Haigh.

Ivashka had geen andere optie dan zich neer te leggen bij de situatie. Én hij kreeg zijn focus weer bij het tennis. De Wit-Rus maakte zijn achterstand in de tweede set nog goed en won de partij. Morgen treft hij Denis Shapovalov, nummer 12 van de wereld.

