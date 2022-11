“Ik ben op een muur gebotst”: huilende tennisster Maryna Zanevska komt met pakkende videoboodschap

TennisMaryna Zanevska (WTA 81) kende op de tennisbaan voor het tweede seizoen op rij een boerenjaar met een eerste deelname aan alle vier de grandslamtornooien en in mei zelfs haar hoogste ranking ooit (WTA 62), maar de oorlog in haar vaderland kroop bij de voormalige Oekraïense snoeihard onder de huid. “In geen enkel boek staat geschreven hoe je moet omgaan met de stress en angst voor de oorlog”, zei Zanevska in een pakkende post op Instagram. “Ik ben niet oké.”

Al meer dan tien jaar heeft de 29-jarige Maryna Zanevska een pied-à-terre gevonden in ons land. Ze kwam hier jong binnen om haar geluk te beproeven in de Justine Henin Academy en kwam hier later terug om met succes aan haar tenniscarrière te bouwen. Tegenwoordig traint ze nog in het Brusselse, onder haar langdurige coach Geoffroy Vereerstraeten, maar leeft ze in Düsseldorf met haar Duitse echtgenoot Philipp-Andreas Schmidt. Die huwelijksplechtigheid vond in maart van dit jaar trouwens plaats in Las Vegas, en niet in haar geboortestad Odesa waar ze oorspronkelijk gepland stond. “Gezien de oorlog in mijn land is niet het moment om (daar) te feesten”, schreef Zanevska toen ook op haar sociale media.

Quote Ik heb zoveel dingen in mijn leven om dankbaar voor te zijn. Maar ik moet mezelf daar constant aan herinneren, want ik heb het elke dag heel moeilijk Maryna Zanevska

Gisteren trok Zanevska - die in 2016 Belgisch staatsburger werd - opnieuw naar Instagram om een relaas te doen van en een punt te zetten achter haar seizoen. En waar de buitenkant via de resultaten – Zanevska sloot af met een titel op het 115.000 dollar-tornooi van Rouen en een duel in de Billy Jean King Cup Finals in Glasgow – zeer goed oogde was het binnenin bij de frêle blondine heel wat minder. “Ik wil niet klagen, want ik heb het geluk nog in leven te zijn”, stak ze van wal. “Ik heb zoveel dingen in mijn leven om dankbaar voor te zijn. Maar ik moet mezelf daar constant aan herinneren, want ik heb het elke dag heel moeilijk.”

(Lees verder onder de Instagrampost.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Sinds 24 februari (start van het conflict in Oekraïne, red.) is mijn leven gescheiden in een voor en na”, ging Zanevska verder. “Sinds dag één herhaal ik tegen mezelf dat ik me niet slecht mag voelen omdat er mensen hun leven, families en huizen verloren. Maar telkens ik iets voor mezelf doe, voel ik me schuldig. En ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik bleef mezelf maar zeggen dat ik sterk moest blijven opdat ik mijn familie (haar ouders wonen nog in Odesa, haar broer diende er in het leger, red.) en andere mensen kan helpen. Maar de laatste maanden ging het slechter met me (ook met mijn gezondheid en energiepeil). Het werd alsmaar moeilijker om ook maar iets te doen. Het enige dat me een beter gevoel gaf was wanneer ik op de baan stond om een match te spelen. Tijdens zo’n wedstrijd zat ik even in een andere realiteit. Het werkte voor een korte periode. Maar de laatste tijd is het pas echt doorgedrongen. Ik ben niet oké.”

Quote Ik heb elke dag alles gegeven, maar ben nu op een muur gebotst. Ik heb moeite om mezelf wat rust te gunnen Maryna Zanevska

“Nergens staat er in de boeken geschreven hoe je met de stress en angst voor de oorlog moet omgaan”, aldus Zanevska. “Hoe je moet spelen en presteren terwijl je geen contact hebt met je familie en je weet dat er op één dag meer dan honderd raketten op je land zijn afgevuurd. Niemand kan je daar advies over geven, je kan enkel je weg zelf zoeken. Ik weet dat iedereen problemen heeft en dat het oké is om niet oké te zijn. Maar de vraag is: wat doe je eraan?”

“Ik heb zoveel geleerd dit jaar. Ik heb geleerd te presteren met wat ik in me had en niet met wat ik gewenst had. Mijn prioriteiten in het leven zijn veranderd. Ik heb elke dag alles gegeven, maar ben nu op een muur gebotst. Ik heb moeite om mezelf wat rust te gunnen. Zelfs hierover voel ik me schuldig. Maar ik vermoed dat ik het toch moet proberen om mijn batterijen op te laden. Ik hoop en bid dat ik binnenkort de champagne kan laten knallen met mijn familie voor de zege van Oekraïne. En dat er terug rust in onze hoofden komt.”

Volledig scherm © BELGA