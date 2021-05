Hoe corona de kelder van de sport treft: tennisster (24) gaat na drie zware sets onderuit en krijgt... 2,25 euro

Corona hakt er ook in het tennis zwaar op in. Op de gemoedstoestand van menig speler, zoals op die van Benoit Paire in Monte Carlo onlangs (“Winnen of verliezen, het doet me niets meer”). Financieel ook, waarbij het tennis zich niet onderscheidt van de rest van de samenleving of de sport. De grote toernooien zoals de grandslams of die uit de ATP Tour Masters 1000 overleven het wel zonder al te grote kleerscheuren, voor de kleine(re) spelers is het harken om het hoofd boven water te houden. Dat gaat geregeld samen met een fors verminderd prijzengeld, wat in het tennis voor de nodige discussie zorgt.