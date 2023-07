Hoe Christopher Eubanks achtste finale op Wimbledon mede te danken heeft aan... Kim Clijsters: “Als ze wil, krijgt ze commissie”

Sowieso is de backstory van Chris Eubanks wonderbaarlijk. Na drie jaar universiteitstennis probeerde de ranke yankee het vanaf 2017 op de proftour. Zijn erg aanvallend en (te) risicovol spel kwam echter nooit helemaal tot ontplooiing waardoor Eubanks enkele seizoenen bleef vegeteren tussen plaats 150 en 200 van de wereld. In zoverre dat hij eind 2001 tegen zijn manager zei: “Kijk, als blessures geen rol hebben gespeeld en ik over een jaar toch nog altijd in de buurt van die 200 sta, dan kan ik beter mijn tijd met iets anders gaan vullen. Zo glamoureus is in die zone van de wereldranglijst immers niet.”

Terwijl Eubanks op de Challenger-tour bleef ploeteren ging hij aan de slag als commentator bij Tennis Channel. Het gaf hem alvast een ander perspectief. Samen met een professionelere houding ten opzichte van het verzorgen van zijn lichaam zorgde dat uiteindelijk voor de doorbraak. Op het tornooi van Miami eerder dit jaar geraakte hij tot in de kwartfinale, wat hem meteen toegang verschafte tot de top 100 van de wereld. Het zorgde voor tranen van geluk bij de 2m01 grote Eubanks.

Volledig scherm © Photo News

En dan had hij nog een geheim wapen achter de hand. Tijdens het World Team Tennis enkele jaren terug had hij Kim Clijsters leren kennen. Het klikte. De twee wisselden telefoonnummers uit en Eubanks stuurde regelmatig berichtjes naar onze in Amerika residerende landgenote. Zo ook bij de start van het grasseizoen een maand geleden. Na de challenger in Surbiton – waar Eubanks in de tweede ronde kansloos onderuitging – deed hij zijn beklag bij Clijsters over hoe hij niet wist hoe hij moest spelen op deze frustrerende ondergrond. De Limburgse kampioene – ze won Wimbledon in het dubbelspel – gaf enkele adviezen, onder meer over hoe hij het best kon trainen om beter te bewegen op gras.

Het wierp snel zijn vruchten af. In Mallorca een week geleden won Eubanks zijn allereerste ATP-titel en vandaag staat hij voor het eerst in de achtste finale van een grandslamtoernooi. “Kim heeft een grote bijdrage geleverd aan mijn succes”, zei hij na tien grasoverwinningen op rij. “Ze hield mijn hoofd fris en mijn mentaliteit positief op een moment dat ik dat helemaal niet was. Als ze een commissie wil, kan ze die krijgen.” Misschien toch iets om over na te denken? Met zijn plaats in de tweede week hier in Londen weet Eubanks zich al verzekerd van 242.300 euro. Een zege vandaag op Tsitsipas zou daar nog eens 155.000 euro bijdoen. Clijsters heeft zijn nummer.

Volledig scherm © REUTERS