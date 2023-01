“Hij zou wel eens zijn droom kunnen waarmaken”: onze tenniswatcher tipt zijn favorieten voor de Australian Open

TENNISDe speeltijd is voorbij, vanaf nu wacht het grote werk met het eerste grandslamtoernooi van het seizoen: de Australian Open. De intussen 111de editie. In Melbourne Park wordt de komende veertien dagen op zoek gegaan naar opvolgers voor Rafael Nadal en de intussen gestopte Ashleigh Barty. Nadal topt, kan het anders, het lijstje favorieten, net zoals Djokovic, terwijl bij de vrouwen veel ogen gericht zijn op ’s werelds nummer één Swiatek. Maar wie zou er down under nog kunnen schitteren? Een vooruitblik met onze tenniswatcher: “Ze doet op de baan omzeggens niets verkeerd en net dat maakt haar net zo gevaarlijk.”

In het wisselvallige klimaat van het WTA-circuit was er één speelster die er verleden jaar bovenuit stak: Iga Swiatek. De 21-jarige nummer een van de wereld won vorig seizoen op 135 dagen tijd 37 wedstrijden op rij. Ze speelt een flitsend tennis waar niet zoveel tegenstandsters een antwoord op vinden. Op deze Australian Open heeft ze wel een stevig parcours geërfd naar een mogelijke vierde grandslamtitel. Met Andreescu (WTA 42) of Bouzkova (WTA 26) in ronde drie en niet veel verder misschien Wimbledon-winnares Elena Rybakina (WTA 23) of de Australian Open-finaliste Danielle Collins (WTA 16) heeft Swiatek al flink wat werk te verzetten in de eerste week.

Volledig scherm Aryna Sabalenka. © AFP

Veel ogen zullen ook gericht zijn op de frivool tennissende Tunesische ster, Ons Jabeur (WTA 14). De Wimbledon en US Open-finaliste kan wel niet buigen op enorm veel Australisch succes in het verleden – één kwartfinale in 2020 – maar hoopt daar dit jaar verandering in te brengen. Ook haar tableau, met de altijd gevaarlijke Kaia Kanepi (WTA 32) in de buurt, is niet van de poes. De Wit-Russische ‘tank’ Aryna Sabalenka (WTA 5) krijgt van ons eveneens twee sterren. Vooralsnog raakte ze nooit verder dan een halve finale op grandslamniveau, maar zelf stelt ze dat ze kalmer is geworden. Emotionele stabiliteit is levensbelangrijk voor Sabalenka, maar op de snelle banen van Melbourne Park is zij een gevaarlijke outsider. Tenzij Belinda Bencic (WTA 13) daar een stokje voor steekt. De 25-jarige Zwitserse zit in het kwart van Sabalenka en liet de voorbije weken een goede indruk. De olympisch kampioene van Tokio geraakte in Melbourne in negen deelnames wel nog nooit voorbij de derde ronde.

Wat met Pegula?

Misschien dat we daarom wel een centje durven verwedden op Jessica Pegula (WTA 3). Discreter dan deze 28-jarige Amerikaanse komen ze niet. Pegula, dochter van de eigenaar van het NFL-team Buffalo Bills, doet ook op de baan omzeggens niets verkeerd en net dat maakt haar net zo gevaarlijk. Klopte op de United Cup Swiatek met tweemaal 6-2 en dat zorgde voor tranen bij de Poolse. Voelde zij de bui al hangen? Carolina Garcia (WTA 4) is nog zo’n speelster in vorm. De Française van 29 kwam vorig jaar van ver terug en bekroonde die metamorfose met een halve finale op de US Open en een zege op de Masters. Kan ze de lijn doortrekken op de Australian Open?

ONZE FAVORIETEN ★★★ Iga Swiatek

★★ Aryna Sabalenka, Ons Jabeur

★ Jessica Pegula, Caroline Garcia, Coco Gauff, Belinda Bencic

Na zijn debacle vorig jaar lijkt deze keer niets Novak Djokovic (ATP 5) te kunnen verstoren op weg naar tiende triomf in zijn Melbourne. Of het zou zijn lichaam moeten zijn? De voorbije dagen kortte de Serviër een training in omwille van last aan de hamstrings, een blessuurtje dat hij had opgelopen in Adelaide waar hij zijn intenties duidelijk maakte door een 92ste ATP-titel te winnen. De 21-voudige grandslamwinnaar kan alleszins al profiteren van een relatief zorgeloze aanloop waarin hij ook de emoties van zijn terugkeer kan verteren. Topfavoriet.

BEKIJK. Ook dit was de Australian Open 2022

In het kielzog van Djokovic zit, zoals altijd, Rafael Nadal (ATP 2). Over de fitheid en vorm van de 36-jarige Mallorcaan is het, zoals vaker, wat gissen, maar de 22-voudige grandslamkampioen maakt zich niet al te veel zorgen. “Ik moet wat matchen winnen, maar eigenlijk ben ik tevreden met mijn voorbereiding”, zei Nadal bij aankomst in Melbourne. Met de talentrijke Jack Draper (ATP 40) zal hij wel meteen op zijn tellen moeten passen. Die won vorig jaar min of meer uit het niets en bij terugkeer van een ernstige blessure zijn tweede Australian Open-titel.

In de finale van twaalf maanden geleden leek Daniil Medvedev (ATP 8) lange tijd op weg naar zijn eerste Norm Brookes-trofee, maar werd hij finaal ingelopen door een ontketende ‘Rafa’. De flegmatieke Rus blijft een moeilijk te bespelen schaker die op deze Australian Open wel meteen bij de les zal moeten zijn aangezien in de derde ronde hoogstwaarschijnlijk topper in spe Sebastian Korda (ATP 31) op hem wacht. Diens landgenoot Taylor Fritz (ATP 8) was op de afgelopen United Cup uitstekend op dreef en heeft bovendien, sinds zijn zege op zijn thuistoernooi in Indian Wells, een grenzeloos vertrouwen in zijn capaciteiten om nog te groeien. De 25-jarige Amerikaan heeft met amper één grandslamkwartfinale wel nog niet zo heel veel ervaring op dit niveau.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © ANP / EPA

Stefanos Tsitsipas (ATP 4) heeft dat wel en de Griek zou dat wel eens heel graag uitbetaald zien worden met een eerste titel. De halve finalist van vorig jaar kan in Melbourne steevast rekenen op een fanatieke achterban en zou daarvan moeten kunnen profiteren om, samen met een relatief clemente loting, zijn droom waar te maken. Een andere outsider die droomt van ‘thuissucces’ en bovendien Griekse roots heeft, is Nick Kyrgios (ATP 21). Met zijn finaleplaats op Wimbledon vorig jaar groeide het geloof en de bravoure van het ongeleide projectiel nog wat meer. Deze jaargang heeft Kyrgios zich wel nog alleen maar op sociale media stoer getoond, daar een enkelblessure hem uit de United Cup en het tornooi van Adelaide hield. Zijn eventuele derde ronde tegen de felle Holger Rune (ATP 9) staat nu al in de agenda van veel tennisliefhebbers. Kyrgios heeft al gezegd dat hij bij een grandslamtitel zijn rackets voorgoed wegstopt. Afspraak over veertien dagen?

ONZE FAVORIETEN ★★★ Novak Djokovic

★★ Rafael Nadal

★ Danill Medvedev, Nick Kyrgios, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas

