Hij staat er meteen weer: Federer klopt Brit Evans bij comeback in Doha

Federer versloeg in de tweede ronde de Brit Daniel Evans (ATP 28) in drie sets. Het werd 7-6 (10/8), 3-6 en 7-5 na twee uur en 24 minuten tennis. Voor de 39-jarige Federer was het zijn eerste wedstrijd sinds hij op de Australian Open van 2020 door Novak Djokovic werd uitgeschakeld in de halve finales. De twintigvoudige grandslamwinnaar onderging sindsdien twee operaties aan de rechterknie.