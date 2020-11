“Hij liep naast zijn schoenen”: ex-coach van Federer beschrijft hoe hij hem na rampjaar uit diep dal haalde

Tennis“Hij had rugklachten, raakte op de een of andere manier de weg kwijt en ging naast zijn schoenen lopen.” Zo beschrijft Stefan Edberg de situatie van Roger Federer net voor hij hem onder zijn hoede nam in 2014. Federer naar een grandslamtitel loodsen lukte niet, maar de Zweed hielp hem wel uit het dal waar hij op dat moment in zat.

‘t Was een beeld dat de tennisliefhebber ongetwijfeld graag zag passeren: Roger Federer die op 6 november een foto postte op zijn sociale media, waarop te zien is hoe hij het trainen had hervat. Het herstel van zijn knieblessure verloopt voorspoedig en de 39-jarige Zwitser heeft zelfs hoge verwachtingen van de Australian Open. “Hij is bezig met het herstel en ik zou zeggen dat alles niet beter kan verlopen. Hij traint steeds meer en wordt beter en beter”, aldus zijn coach Ivan Ljubicic. “Ik ben benieuwd hoe we de trainingsarbeid in de komende maanden kunnen opvoeren. Er is in ieder geval veel vertrouwen.”

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook Stefan Edberg weet wat het is om de Zwitser opnieuw naar zijn beste niveau te zien toewerken. De Zweed, zelf ook een meervoudig grandslamwinnaar, coachte Federer in 2014 en 2015. Nadat ‘RF’ 2013 volledig de mist had zien ingaan. Met Halle wist hij amper één toernooi te winnen, in zijn eigen Basel verloor hij in de finale van Juan Martin del Potro en op Wimbledon faalde hij als titelverdediger in de tweede ronde tegen Sergiy Stakhovsky - begot het Oekraïense nummer 116 van de wereld. “2013 was een erg moeilijk jaar voor Roger”, zo zegt Edberg in een podcast bij KickServeRadio.com. “Hij had rugproblemen, raakte op de een of andere manier de weg kwijt en liep naast zijn schoenen. Hij had nieuwe inspiratie nodig. Misschien dacht hij na over hoe hij zijn spel verder kon ontwikkelen. Op datzelfde moment besliste hij om van racket te veranderen en dat was volgens mij een hele belangrijke ingreep. Waarna ik in 2014 in beeld kwam.”

Quote Federer iets bijleren is echt niet moeilijk, hij luistert goed. Da’s altijd een goede start. De kleine details maken het verschil Stefan Edberg

“Natuurlijk had ook ik mijn visie op hoe hij een betere speler kon worden”, gaat Edberg verder. “Maar hij wist ook waar hij naartoe wou, en dat is hoe de samenwerking begon - alles van dag tot dag bekijken. Ik zat ooit ook in datzelfde straatje. We praatten en waren het er snel over eens dat we veranderingen moesten aanbrengen in zijn spel. Dat deden we ook, met mondjesmaat. Roger wilde een meer aanvallende speler worden, net zoals ik dat was. Het was belangrijk om hem nieuwe input en ideeën aan te reiken. Maar zoals ik zei; de racketwissel was heel erg cruciaal. Die nieuwe technologieën, dat is hoe het allemaal begon.” Die nieuwe snufjes, gecombineerd met het feit dat Federer heel snel alles oppikte. “Hem iets bijleren is echt niet moeilijk, hij luistert goed. Da’s altijd een goede start. De kleine details maken het verschil.”

Volledig scherm Stefan Edberg. © EPA

Het duo zou uiteindelijk zo’n twee jaar samenwerken: het spel van Federer werd aanvallender werd en leverde hem nog 3 nieuwe grandslamtitels op (Wimbledon 2017, Australian Open in 2017 en 2018) “Ik wil mijn jeugdidool bedanken voor twee zeer succesvolle jaren”, zo liet Federer toen weten op Facebook. “Het was een droom die uitkwam.”

Lees ook.