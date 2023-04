Heupblessure houdt Nadal weg uit Madrid, ook Roland Garros in gevaar: “Het herstel loopt niet zoals verwacht”

In een videoboodschap op Twitter kondigde Rafael Nadal vandaag aan dat zijn revalidatie een terugval kent. Hij liet dit jaar al enkele grote toernooien schieten en nu komen ook de resterende graveltoernooien in het gedrang. “Mijn herstel zou zes tot acht weken duren en nu zitten we al in week veertien. De realiteit is dat de situatie niet is wat we hadden verwacht. Alle medische adviezen zijn opgevolgd, maar het herstel loopt niet zoals gepland”, zegt Nadal.