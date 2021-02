Het wonderbaarlijke verhaal van Aslan Karatsev: grandslamdebutant schrijft geschiedenis met halve finale op Australian Open

Australian OpenGeschiedenis op de Australian Open. Aslan Karatsev (ATP 114) is de eerste tennisser ooit die de halve finales haalt bij zijn grandslamdebuut. Krijgt dit sprookje een happy end in Melbourne?

De 27-jarige Aslan Karatsev waant zich in een echt sprookje. Hij overleefde zijn drie kwalificatiewedstrijden en klopte op de Australian Open onder meer Grigor Dimitrov (in de kwartfinale: 2-6, 6-4, 6-1, 6-2) en Diego Schwartzman (1/16de finale). Die laatste versloeg hij zelfs in straight sets: driemaal 6-3. “Als je hem niet kende, zou je gezegd hebben: ‘Wow, die jongen is de veel hoger gerangschikte speler, want hij speelde veel beter”, zei voormalig tennisspeler Brad Gilbert na de glansprestatie van Karatsev tegen Schwartzman.

Quote Het is misschien raar om te zeggen, maar dankzij het coronavi­rus ben ik een betere speler geworden. Aslan Karatsev

In de 1/8ste finale won hij na een vijfsetter tegen het Canadese supertalent Felix Auger-Aliassime. Het leek lange tijd einde verhaal voor Karatsev, want Auger-Aliassime won de eerste twee sets respectievelijk met 3-6 en 1-6. De Rus herpakte zich helemaal en trok de wedstrijd naar zich toe. 6-3, 6-3 en 6-4 in de laatste drie sets.

Uit het niks

Karatsev is geen jong talent meer. De intussen 27-jarige Rus draait al enkele jaren mee op het ATP-circuit, maar kon nog nooit echt potten breken. Voor deze Australian Open geraakte hij nog nooit door de kwalificatierondes voorafgaand aan een grandslamtoernooi. De nummer 113 van de wereld wist ook nog nooit een ATP-titel in de wacht te slepen. Zijn hoogste notering ooit was in november vorig jaar. Toen stond hij 111de op de ATP ranglijst. Na deze Australian Open zal hij ongetwijfeld heel wat plaatsen stijgen.

Quote In Rusland was hij altijd al een van de beteren. Maar om de een of andere manier ging het fout. Andrey Rublev

Als er ook maar enige aanwijzing was dat Karatsev klaar zou zijn voor een doorbraak, dan konden we dat aanschouwen op de Challenger Tour vorig jaar. Na slechts één Challenger-titel in zijn leven te hebben gewonnen, zegevierde hij in Praag en Ostrava. “Het is misschien raar om te zeggen, maar dankzij het coronavirus ben ik een betere speler geworden”, aldus Karatsev. “Ik had meer tijd om te trainen en focuste me volledig op het tennis.”

Landgenoot Andrey Rublev zag het talent van Karatsev al langer. “In Rusland was hij altijd al een van de beteren. Ik herinner me dat hij zeer getalenteerd was, maar toen ging het op de een of andere manier fout. Eind vorig jaar kwam hij boven water. Hij won een paar Challengers op een rij en versloeg grote namen in de tenniswereld”, aldus Rublev.

Karatsev heeft op deze Australian Open flink wat geschiedenis geschreven. Het gebeurde nooit eerder in de Open Era (de periode van het proftennis) dat een debutant op een grandslam doorstoot tot de halve finales. In de halve eindstrijd neemt Karatsev het op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) of de Duitser Alexander Zverev (ATP 7). Wat de uitslag ook wordt: de Rus zal dit toernooi nooit vergeten.

