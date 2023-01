Het protest tegen de umpire dat een Oscar verdient: kijk hoe Riske na sportieve ‘sorry’ over de rooie gaat

Australian OpenDe ‘sorry’ kwam te snel voor de umpire. Maar zo had dubbelspeelster Alison Riske-Amritraj dat niet gezien, toen ze in de tweede ronde van de Australian Open een smash pardoes op haar tegenstander mepte. Op haast onnavolgbare wijze ging ze eerst verhaal halen bij de umpire en vervolgens de supervisor. Bekijk het punt en de hele scène in de video onderaan.

De umpires maken vooralsnog geen al te beste beurt op de Australian Open. Nadat in de eerste ronde van Andy Murray de scheidsrechter een dubbele bots niet gezien had (dankzij een sportieve tegenstander, de Argentijn Cerundolo, kreeg Murray toch nog het punt), was er gisteravond laat heibel rond een punt in een dubbelwedstrijd in Melbourne Park met Alison Riske in de hoofdrol. Tijdens de tweede set, smashte de Amerikaanse een bal tegen het lichaam van haar tegenstander waarna ze heel snel ‘sorry’ zei. Volgens umpire Nico Helwerth iets te snel: “Ladies and gentleman, omwille van hinder die Ms Riske-Amritraj gecreëerd heeft, gaat het punt naar Dzalamidze/Panova”, sprak hij.

Volledig scherm Umpire Nico Helwerth was de gebeten hond. © rv

Alles behalve naar de zin van Riske, die samen met haar partner Linda Fruhvitova ostentatief verhaal ging halen bij eerst de umpire en dan de supervisor, een zekere Carolyn. Overigens geheel terecht, maar let vooral op haar mimiek en sarcasme van het protest. Helwerth hield echter voet bij stuk. “Dat is de regel. Ze zei ‘sorry’ toen de bal nog in het spel was. Ik weet dat ze het niet met opzet deed, maar daar gaat het niet om”, verdedigde hij zich.

Riske: “Oh the way you see it. The way you see it.’ I’m sure you see it that way”

“Oh dit is hoe jij het ziet. Hoe jij het ziet. Ik ben er zeker van dat jij het zo ziet ja”

Riske: “Is he sleeping dude” en “That makes nooooooooooo sense”

“Is hij aan het slapen? Dude! en “Dit houdt geeeeeeeeeeeeeeeeen steek”

Riske: “Well that’s not the rule, Carolyn”

“Wel, dat is niet de regel, Carolyn”

Riske: “You have to go by the rule book, Carolyn." en “Well, what the hell is he doing up there then? That’s fucking ridiculous, Carolyn!

“Je moet de regels volgen, Carolyn" en “Wel, wat doet hij daarboven dan? Dit is echt belachelijk, Carolyn”

Riske: “That’s ridiculous. That’s absolutely ridiculous. Pay attention. Dude, that’s tennis 101!”

“Dit is belachelijk. Dit is echt belachelijk. Hou er je aandacht bij. Dude, dit is tennis 101.” Waarbij Riske doelt op de basisregels van het tennis.

Maar ook de supervisor stelde Riske niet in het gelijk. “De umpire heeft het anders gezien en het is zijn job om dat te zien.” Het incident gaf Riske en haar partner Fruhvitova uiteindelijk zuurstof, want nadat ze de eerste set hadden verloren wonnen ze set twee en drie (6-7, 6-4 en 7-5) om zich te plaatsen voor de derde ronde.

Volledig scherm © rv