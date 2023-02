Het maakt die tiende enkel straffer: Novak Djokovic won Australian Open met scheur van drie centimeter in hamstring

Het ongeloof zal hiermee nog wat vergroot zijn. Reeds tijdens het toernooi werden er vraagtekens geplaatst bij de ernst van de hamstringblessure die de nieuwe nummer één van de wereld had opgelopen in de halve finale van het toernooi in Adelaide. Twijfels die Novak Djokovic ergerden. “Sommige opmerkingen storen mij”, zei de 22-voudige grandslamwinnaar. “Als andere spelers geblesseerd raken, zijn het slachtoffers. Als het mij overkomt en ben ik een bedrieger. Ik heb de MRI, de echografie, alle bewijzen. Van twee jaar geleden en nu. Of ik die op sociale media ga publiceren of in mijn documentaire tonen hangt af van hoe ik me voel.” In 2021 won de Servische superman de Australian Open nadat hij onderweg een scheurtje in de buikspieren opliep van 2,5 centimeter.

Dit keer ging het dus zelfs om drie centimeter, in de hamstring. Dat werd bevestigd door Australian Open-baas Craig Tiley bij SEN Sportsday: “Heel veel van uitdagingen waar Novak mee te maken krijgt, komen door zijn ‘slechte reputatie’. Maar niemand kan vraagtekens plaatsen bij zijn atletisch vermogen. Hij had een scheur van drie centimeter in zijn hamstrings en vorig jaar had hij een scheurtje in zijn buik. Er waren veel speculaties rond maar de dokters gaan hier niet over liegen. Soms is het moeilijk te bevatten wat deze kerels nog verwezenlijken met dit type blessures. Hij is gewoon onvoorstelbaar. Een superieure prof die zo gefocust is op alles wat hij doet. Elke minuut van de dag let hij op wat hij eet en wat hij drinkt. Hij zal nooit versagen in alles dat hij doet.”