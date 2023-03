Het einde van een ongelofelijk tijdperk in het tennis: Rafael Nadal tuimelt na net geen 18 jaar uit de top tien

TENNIS Geen tweede ‘Drive to Survive’, onze tenniswat­cher is niet meteen overtuigd door de nieuwe Net­flix-docuserie: “Break Point slaat de bal een beetje mis”

Vandaag lanceerde Netflix the docuserie ‘Break Point’, het equivalent van ‘Formula I: Drive to Survive’. Of deze inkijk in de tenniswereld hetzelfde aanzuigeffect zal hebben als de snelle wagen blijft een openstaande vraag. “Deze sport is verslavend”, zegt topspeelster Paula Badosa. De serie vooralsnog niet, meent onze tenniswatcher. “Het geheel mist een beetje drama, onderlinge conflicten, peper en zout.” En wel hierom.