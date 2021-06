Het allermooiste beeld van Roland Garros, maar lang was het niet te zien: “Schande voor het tennis”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Novak Djokovic zette zondag een nieuwe stap richting zijn claim om de GOAT (Greatest Of All Time) in het tennis te worden. Na winst tegen Nadal in de halve finale klopte hij de Griek Tsitsipas om de Coupe de Mousquetaires een tweede keer te winnen. Zijn negentiende grandslamtitel. Maar het hoogtepunt van de dag speelde zich ongetwijfeld af meteen na de spannende vijfsetter, toen Djokovic een geweldig gebaar in huis had. Een jonge fan, die hem een match lang vanop de eerste rij luidkeels had aangemoedigd, mocht het racket van de Servische nummer één van de wereld in ontvangst nemen. De reactie van de jongen - Tom - sprak boekdelen. Camera’s zoomden in. Met als resultaat een ontwapenend mooi online clipje. Video die al snel viraal ging en miljoenen views wereldwijd vergaarde.

Volledig scherm De jonge fan van Djokovic wist met zijn vreugde geen blijf. © Twitter

Maar de online pret was van korte duur. Met als reden dat het een inbreuk tegen de rechten betrof, werden de video’s onverbiddelijk offline gehaald. Tot woede van velen, waaronder ook menig bekende kop. En zij lieten zich horen. Onder andere NFL-ster JJ Watt of ex-tennisser Andy Roddick: “De sport schiet zichzelf in de voet.” Niemand die begreep waarom een video die het beste wat de sport te bieden heeft, niet verspreid mag worden. “Dit zijn geaccrediteerde sportjournalisten of media die een mooi sportfeit willen delen. Hoe kan zoiets de rechtenhouder schaden?”, vroeg tennisanalist Matthew Willis zich af.

Of de Franse journaliste Carole Bouchard: “Dit is niet het moment om met de spierballen te rollen rond wie de tv-rechten in handen heeft. Hou deze video online! Gekkenwerk, een schande. Dit filmpje wordt miljoenen keer meer bekeken dan om het eender welk hoogtepunt uit de match. Net wat het tennis, een sport die door een moeilijke periode gaat, nodig heeft.”

Volledig scherm © Photo News

Djokovic scoorde alvast punten met zijn actie. “Ik kende dat jongetje niet, maar hij verdiende dat racket”, zei de Serviër er achteraf over op zijn persconferentie. “Hij moedigde me voortdurend aan, vooral toen ik het lastig had in het begin van de match, en gaf me zelfs tactisch advies. (lacht) Hij coachte me, écht waar. Dat vond ik heel schattig en lief en daarom heb ik hem mijn racket gegeven. Als dank voor zijn steun.”

Volledig scherm © AFP

Het zorgde ook voor apetrotse ouders. De moeder deelde foto’s van het moment op haar Instagram (“zonder enige twijfel hét moment uit het leven van mijn zoon” - zie hieronder), de vader vertelde dat Djokovic niet veel later zelfs nog een tweede keer langskwam. “’Wacht hier, ik kom zo meteen nog wel even terug’, zei Djokovic tegen mijn zoon. “En na de overhandiging van de trofeeën, haalde Djokovic nog twee petjes uit zijn tas. Eentje voor Tom en eentje voor zijn zus.”

Volledig scherm © rv

Djokovic van zijn kant, die gaat dit jaar resoluut voor een Golden Grand Slam: de vier grandslams én de olympiche titel. Alleen Steffi Graf speelde dat in 1988 klaar.

Volledig scherm Bjorn Borg overhandigde zondag de Coupe de Mousquetaires aan Djokovic. © Photo News