“Het aftellen is begonnen”: Serena Williams hint naar nakend afscheid - Monami: “Fantastisch palmares, maar ook niet altijd even populair”

TennisStopt Serena Williams (40) na de US Open met professioneel tennis? Daar hint ze alleszins zelf naar in een monoloog in het lifestylemagazine ‘Vogue’. “Ik neig nu meer naar andere dingen die belangrijk voor me zijn. Het aftellen is begonnen.” Ex-tennisster Dominique Monami: “Serena was altijd heel vriendelijk, maar soms een beetje een ‘ dramaqueen ’.”

“Het is de zwaarste beslissing die ik me kan inbeelden”, vertelt Williams in ‘Vogue’ over haar nakende pensioen. “Langs de ene kant wil ik niet dat het gedaan is, maar anderzijds ben ik ook klaar voor wat volgt. Ik denk dat ‘evolutie' het beste woord is. Ik ben weg van het tennis aan het evolueren, en ik neig nu meer naar andere dingen die belangrijk voor me zijn. Als ik moet kiezen tussen mijn palmares verder uitbouwen of bouwen aan mijn familie, kies ik voor het laatste.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Vogue (@voguemagazine) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In haar lange monoloog rakelt Williams een anekdote op over haar dochter Olympia. “We zitten in mijn auto en ze houdt mijn telefoon vast. Ze gebruikt een interactieve educatieve app die ze leuk vindt. De robotstem stelt haar een vraag: ‘Wat wil je worden als je groot bent?’ Ze weet niet dat ik luister, maar ik hoor het antwoord: ‘Ik wil een zusje’. Olympia zegt dit vaak, zelfs als ze weet dat ik luister. Soms bidt ze voor het slapengaan tot Jehovah voor een zusje. Ze wil niets met een jongen te maken hebben! Ik ben zelf de jongste van vijf zussen, en mijn zussen zijn mijn helden, dus dit voelde als een moment waar ik heel goed naar moet luisteren.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Serena Williams (@serenawilliams) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Afscheid na US Open?

“Het aftellen is begonnen”, schrijft ze ook nog op Instagram. “Ik ga nog genieten van de komende weken.” Daarmee lijkt Williams te hinten naar een afscheid na de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar dat over iets minder dan drie weken begint.

De Amerikaanse geldt als een legende in het tennis. Op haar 17de won ze in 1999 met de US Open haar eerste grandslamtitel, in 2017 in Melbourne haar 23ste - en dat terwijl ze acht weken zwanger was van Olympia. Ze won in totaal zeven keer de Australian Open, drie keer Roland Garros, zeven keer Wimbledon en zes keer de US Open. Doorheen haar carrière verzamelde ze 95 miljoen euro aan prijzengeld. De laatste jaren zakte ze door de geboorte van dochtertje en een blessure weg op de wereldranglijst. In Toronto boekte ze gisteren haar eerste zege in veertien maanden tijd.

Monami: “Serena was altijd heel vriendelijk, maar soms een beetje een ‘dramaqueen’” Ex-tennisster Dominique Monami (43) kent Serena Williams maar al te goed, zegt ze aan onze redactie. “Ik heb er nog twee keer tegen gespeeld", herinnert ze zich. “In 1997 een eerste keer, toen won ik. Een paar maanden later troffen we elkaar weer op Roland Garros en won ik nog één spel. (lacht) Je kon haar heel snel zien evolueren. Ze is natuurlijk heel belangrijk geweest voor het vrouwentennis.” Williams mengt zich met 23 grandslamtitels vanzelf in het debat wie nu de allergrootste speelster aller tijden is. “Dat is voor mij nog even kijken”, aldus Monami. “Qua resultaat zeker, maar ze was gedurende haar carrière af en toe ook controversieel. Haar attitude was niet altijd oké, ze was een beetje een ‘dramaqueen’. Ik herinner me een wedstrijd tegen Kim (Clijsters, red.) waarin ze de lijnrechter uitschold. Ze heeft een fantastisch palmares, maar ze maakte zich niet altijd even populair.” Toch is Williams volgens Monami een “lieve meid”. “Ze is heel vriendelijk, net als haar zus trouwens. Het zijn geen ‘bitches’. Maar eens op de baan, speelt ze met het mes tussen de tanden en doet ze alles om te winnen. En af en toe was ze ook een slechte verliezer. Maar ze behoort sowieso tot de allergrootste kampioenen.”

Volledig scherm © AP