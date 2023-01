Heimwee naar de gloriedagen van weleer: Belgische tennisploeg in Australië sneuvelt op United Cup

TennisBelgië in een landencompetitie bleek de laatste jaren geen succesverhaal. Ook op de gloednieuwe United Cup in Australië was ons land een maatje te klein om door te stoten naar de halve finales. Eén ding is duidelijk: David Goffin en co hebben nog werk op de plank.

“Dit is de ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen”, meende David Goffin (ATP 53) voor aanvang van de gemengde teamcompetitie in Perth, Sydney en Brisbane. “Ik ben al verzekerd van twee goede wedstrijden.” Nochtans is het niet zeker dat de Luikenaar met veel vertrouwen wegwandelt van zijn eerste twee optredens down under. Zijn 4-6, 5-7 tegen Grigor Dimitrov (ATP 28) en 3-6, 2-6 tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 4) gaven niet echt reden tot ongebreideld optimisme.

Temeer daar Goffin, samen met Elise Mertens (WTA 29), in dat eerste duel met Bulgarije (2-3 nederlaag) ook nog het afsluitend en beslissend dubbel gemengd zag verloren gaan. België stond na die eerste poulewedstrijd meteen met de rug tegen de muur en was verplicht om met 4-1 of 5-0 van Griekenland te winnen.

Na de eerste twee wedstrijden zondagnacht oogde de opdracht nog wat moeilijker. Door de nederlaag van Goffin en de overwinning van Alison Van Uytvanck (WTA 72) – 7-5, 2-6, 6-3 tegen Despina Papamichail (WTA 158) – moest ons land afgelopen nacht immers alle resterende wedstrijden winnen om als groepswinnaar naar de halve finales in Sydney te mogen. Vooral voor Mertens, tegen Maria Sakkari (WTA 6), een heikele opgave. En zo bleek ook uit de wedstrijd: Mertens ging met 1-6, 5-7 onderuit, waardoor België is uitgeschakeld. Het Limburgse speerpunt had in haar eerste partij van het nieuwe jaar ook al niet geheel kunnen overtuigen (6-4, 3-6, 6-0) tegen Gergana Topalova (WTA 324).

En wat gezegd van Zizou Bergs (ATP 129)? De 23-jarige Peltenaar heeft hoge verwachtingen voor 2023, maar zag zijn voorbereiding bemoeilijkt door (de gevolgen van) een buikspierblessure. Tegen de Bulgaar Dimitar Kuzmanov (ATP 196) werd het een kurkdroge 2-6, 0-6. Ook in de Griek Michail Pervolarakis (ATP 506) moest Bergs vannacht zijn meerdere erkennen. Het werd 7-5, 1-6, 3-6.

De United Cup is een teamcompetitie is en vooral een voorbereiding op de Australian Open later deze maand. “We zijn hier om fun te hebben”, aldus Mertens na het duel met Bulgarije. “Ook om te winnen natuurlijk. Maar ik kan alleszins veel meepakken uit deze matchen naar de volgende tornooien.”

Voor Mertens en Van Uytvanck is dat het WTA 250-tornooi van Hobart. Goffin trekt naar Auckland terwijl de andere Belgen in Perth (Bergs, Coppejans, Geerts, Kempen) aan de kwalificaties op Melbourne Park mogen beginnen denken. Zij kunnen allemaal een voorbeeld nemen aan de zienswijze van Rafael Nadal (ATP 2). De 36-jarige Spanjaard, titelverdediger op de Australian Open, verloor zijn eerste twee wedstrijden van 2023 (tegen Norrie en De Minaur) op de United Cup, de eerste keer in zijn carrière dat zoiets hem overkomt.

“Ik moet wat sneller, wat dynamischer worden op de baan. Het spel een beetje beter lezen. Dat geeft je vertrouwen. Uren op de baan slijten, matchen spelen, dat is alles. Het is nog twee weken tot de Australian Open. Ik kan niet zeggen dat de situatie ideaal is, maar ze is ook niet supernegatief. Ik heb gewoon nog wat tijd nodig.”

Zullen we dat dan ook maar voor de Belgen reserveren?

