Heeft Novak Djokovic zich bedacht met het oog op grandslamrecord? “Over tien dagen geef ik mijn versie van de feiten”

TennisIs alle heisa voor niets geweest? Misschien wel. Als we stemmen in zijn entourage mogen geloven, zou Novak Djokovic zich wel eens kunnen laten vaccineren. Zijn afkeer voor het Covid-vaccin zorgde ervoor dat Rafael Nadal kon uitlopen wat Grand Slams betreft, en dat wil de Serviër niet nog eens laten gebeuren. De Servische regering beweert ondertussen dat zijn coronatesten begin januari wel degelijk geldig waren.

‘t Zijn woorden van Daniel Müksch aan het Oostenrijkse ‘Heute’, de man die verantwoordelijk is voor de biografie van Novak Djokovic. “Van wat ik opgevangen heb in zijn omgeving, denk ik dat hij gevaccineerd zal worden. Misschien heeft die finale in Australië daaraan bijgedragen. Het feit dat Nadal nu 21 Grand Slams achter z'n naam heeft staan, kan een extra drijfveer zijn.” De teller van Djokovic (en ook Roger Federer) staat op 20 Grand Slams.

Djokovic kwam voor het laatst in actie op de Davis Cup, begin december. Normaal gezien zien we hem pas terug op de court op 21 februari, op de Dubai Open 500. Stél dat hij zich toch laat vaccineren, dan kan hij de Masters 1.000 in Indian Wells en Miami ook nog meepikken. Want ook daar is, net als in Australië, een vaccin verplicht om te mogen deelnemen.

Coronatesten Djokovic waren wel degelijk “geldig”, beweert Servische gerecht

De resultaten van de PCR-tests die nummer 1 van de wereld Novak Djokovic heeft ingediend, om een vrijstelling te krijgen voor deelname aan de Australian Open in januari, waren wel degelijk “geldig”. Dat heeft het Servische gerecht na een onderzoek verklaard. Djokovic dacht vorige maand op basis van een medische vrijstelling op jacht te kunnen gaan op de Australian Open naar zijn 21e grandslamtitel. De Serviër leek in zijn opzet te gaan slagen, maar na ingrijpen van de minister van Immigratie en een verloren beroep bij de federale rechter kreeg de nummer 1 van de wereld geen visum en moest hij Australië met de staart tussen zijn benen verlaten.

Volgens een test die de tenniskampioen aan de Australische autoriteiten gaf, testte hij op 16 december positief op Covid-19. Een andere test op 22 december was negatief. Maar de geldigheid van deze tests werd door sommige media, waaronder de BBC, in twijfel getrokken. Reden hiervoor waren de serienummers, die bij de test van 22 december lager waren dan die van 16 december. “Door een analyse van de digitale databank (...) is vastgesteld dat Novak Djokovic meerdere malen is getest en dat de certificaten voor deze tests van 16 december en 22 december 2021 geldig zijn”, aldus het Servische openbaar ministerie in een verklaring, eraan toevoegend dat deze controles zijn uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid.

Sinds zijn terugkeer in Servië op 17 januari heeft Djokovic zich op de achtergrond gehouden en is hij slechts een paar keer in het openbaar verschenen, zonder enige verklaring af te leggen. Vandaag liet hij zich bij een ontmoeting met de Servische president wel één en ander ontvallen.

Djokovic belooft na visumheisa binnenkort “zijn versie” te geven “Ik vraag jullie om geduld te hebben. In de volgende zeven tot tien dagen richt ik mij tot de media met meer uitleg en zal ik, zeg maar, mijn versie van het verhaal geven over alles wat er gebeurd is in Australië.”

