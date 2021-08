Hartverwarmend gebaar: Naomi Osaka doneert prijzengeld WTA-toernooi Cincinnati aan slachtoffers van aardbeving in Haïti

Tennis Geen US Open voor Federer? 39-jarige Zwitser zegt af voor Toronto en Cincinnati

6 augustus Roger Federer (ATP-9) geeft forfait voor de Masters 1.000 toernooien van Toronto (2.850.975 dollar) en Cincinnati (3.028.140 dollar). Dat deelden de organisatoren van beide toernooien mee. Wegens een knieblessure miste de 39-jarige Zwitser ook al de Olympische Spelen. Is de US Open in gevaar?