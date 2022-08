Hangt Serena Williams na de US Open haar racket aan de haak? “Ik ga genieten van de komende weken”

“Het is de zwaarste beslissing die ik me kan inbeelden”, vertelt Williams in Vogue over haar nakende pensioen. “Langs de ene kant wil ik niet dat het gedaan is, maar anderzijds ben ik ook klaar voor wat volgt. Ik denk dat ‘evolutie' het beste woord is. Ik ben weg van het tennis aan het evolueren, en ik neig nu meer naar andere dingen die belangrijk voor me zijn. Als ik moet kiezen tussen mijn palmares verder uitbouwen of bouwen aan mijn familie, kies ik voor het laatste.”