Grote zorgen bij WTA en collega’s om verdwenen toptennisster Shuai Peng, die ex-vicepremier beschuldigde van aanranding

TennisDe WTA, de belangenbehartiger van de tennissters, heeft haar zorgen geuit over de situatie van Peng Shuai en een onderzoek geopend. Nadat de 35-jarige Chinese eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo beschuldigde van seksueel misbruik , werd van haar niets meer vernomen. Peng is bovendien gewist van internetsites en sociale media. China zwijgt intussen in alle talen.

De 35-jarige Shuai uitte onlangs op de Chinese sociale media Weibo de beschuldigingen dat ex-vicepremier en lid van de Chinese communistische partij Zhang Gaoli haar verplicht had om seksuele betrekkingen met hem te hebben. Het bericht werd snel verwijderd en sindsdien is niets meer van Peng vernomen. Screenshots van de post, genomen door haar volgers en verspreid op sociale media, werden ook aangepakt en gesmoord in een groot censuurdeken. Zowat elke chatgroep op de meest obscure sites waar ook maar de minste notie werd gemaakt over het #MeToo-geval werd onmiddellijk gesloten. Zelfs het woord ‘tennis’ werd verbannen van Weibo en haar naam is niet meer vindbaar via zoektermen op het internet.

In de tenniswereld is dit weekend de hashtag #WhereIsPengShuai in het leven geroepen. Voormalig toptennisster Chris Evert was een van de prominente personen die grote ongerustheid uitten op Twitter. “Ik ken Peng al sinds haar 14de; we zouden ons allemaal zorgen moeten maken, want dit is heel ernstig. Waar is ze? Is ze veilig? Alle informatie wordt op prijs gesteld”, tweette de Amerikaanse achttienvoudige grandslamwinnares. Andere spelers en speelsters van het internationale topcircuit volgden Evert om hun zorgen te uiten op Twitter.

De WTA, de belangenbehartiger van de tennissters, heeft nu ook haar zorgen geuit over de situatie van Shuai. “De recente gebeurtenissen in China met betrekking tot een WTA-speler, Peng Shuai, zijn een grote zorg. Als organisatie die zich inzet voor vrouwen, blijven we toegewijd aan de principes waarop we zijn gebaseerd: gelijkheid, kansen en respect”, aldus Steve Simon, de baas van de WTA.

China zwijgt

“Peng Shuai, en alle vrouwen, verdienen het om gehoord te worden en niet te worden gecensureerd. Haar beschuldiging over het gedrag van een voormalige Chinese leider met betrekking tot seksueel geweld moet met de grootste ernst worden behandeld. In alle samenlevingen moet het gedrag waarvan ze beweert dat het plaatsvond, worden onderzocht, niet vergoelijkt of genegeerd. We prijzen Peng voor haar opmerkelijke moed en kracht om hiermee naar buiten te treden. We verwachten dat deze kwestie goed wordt afgehandeld, wat betekent dat de beschuldigingen volledig, eerlijk, transparant en zonder censuur worden onderzocht.”

China zwijgt echter in alle talen. De Chinese tennisbond reageerde niet op vragen van onder meer het Franse persbureau AFP. Shuai Peng is een tennisboegbeeld in China – ze won twee grandslamtitels in het dubbelspel en was in 2011 het nummer veertien van de wereld.

Volledig scherm Peng Shuai in 2016. © AFP