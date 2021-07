‘Grote 3' naast elkaar: Novak Djokovic steekt zesde Wimbledon-titel op zak en evenaart grandslamrecord van Roger Federer en Rafael Nadal

WimbledonNovak Djokovic heeft voor de zesde keer in zijn carrière Wimbledon gewonnen. De 34-jarige Serviër en nummer één van de wereld klopte de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 9) in vier sets: 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 en 6-3. Grandslamtitel nummer twintig voor Djokovic, die zich daarmee naast mederecordhouders Rafael Nadal en Roger Federer hijst. ‘De Grote Drie' zij aan zij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘The Big Three’ naast mekaar. Roger Federer (39): twintig grandslamtitels. Rafael Nadal (35): twintig grandslamtitels. En nu ook Novak Djokovic (34): twintig grandslamtitels. Na een zege tegen de Italiaan Matteo Berrettini: de eerste Italiaanse grandslamfinalist sinds Adriano Panatta in 1976 ging onderuit in vier sets. Verdienstelijk, maar dus net een maatje te klein.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Berrettini staat in het circuit bekend als een opslagkanon, maar bewees in het eerste spelletje meer in z'n mars te hebben. Hij zette Djokovic onder druk met een kans op een break. De Serviër moest even zoeken, maar haalde na een felbevochten punt dan toch de eerste game binnen. Djokovic kwam daarna onder stoom. Berrettini verloor even de concentratie en het nummer één van de wereld sloeg meteen toe: 5-2.

Ommekeer

Berrettini liet in de slagenwisselingen te veel fouten optekenen, maar de Italiaan kon wel terugplooien op z’n snoeiharde opslag. Na 8 keer deuce overleefde hij bij 5-2 een eerste setpunt van Djokovic. Bij 5-3 kon het nummer één van de wereld het op zijn eigen opslag afmaken, maar plots kantelde het momentum. Berrettini kwam terug en sleepte een tiebreak uit de brand, daarin trok hij verrassend aan het langste eind.

Volledig scherm © EPA

Flinke opdoffer voor Djokovic, die de eerste set eigenlijk zo goed als op zak had. Puntjes op de ‘i’ dacht de Serviër aan het begin van set twee. Hij ging meteen door de opslag van Berrettini en vloog naar een 3-0-voorsprong. De Italiaan bleef wel weerwerk bieden - in die mate dat Djoker regelmatig een applausje liet optekenen voor het spel van zijn opponent. Genietbare partij was het alleszins in de All England Club.

Op de juiste momenten duwde Djokovic evenwel door. Van 3-0 ging het naar 5-1. Djokovic had de tweede set in z'n zak of had Berrettini opnieuw zo’n ferme comeback in huis? Ei zo na, want de Italiaan redde andermaal twee setballen en kwam terug tot 5-4. Helaas voor Berrettini had Djokovic nog een kans om het op z'n eigen opslag af te maken. De Serviër deed dat ook. Alles te herdoen na twee sets. Djokovic ging er dan maar op en over.

Volledig scherm © EPA

Vingertje

Het nummer één van de wereld had snel weer een break te pakken in de derde set. Het cement viel langzaam maar zeker vantussen de stenen bij Berrettini. De Italiaan kon gelukkig wel nog rekenen op z'n opslag en het enthousiasme van het publiek - onder meer Tom Cruise liet zich opmerken op de tribunes. Berrettini trok zich aan zijn momenten op, maar Djokovic tenniste kalmer dan in set één en onverstoorbaar. De Serviër versierde bij een 5-4-stand twee setpunten. Berrettini poetste er eentje weg, maar dat was uitstel van executie in set 3: opnieuw 6-4.

In de vierde set rijfden beide heren voor het eerst vijf games op een rij hun eigen opslagspel binnen. Wat volgde was hét punt van de finale, het toernooi of zelfs het jaar? Berrettini zette met 15-30 druk op de service van Djokovic, leek een dubbele break binnen te halen, maar na een gewéldige rally en dito passeerslag ging alsnog het vingertje van ‘s werelds nummer één omhoog. Het publiek veerde op. Wat een punt op wat een moment.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De schreeuw van Djoko op de daaropvolgende 3-3 sprak boekdelen. Het sein om door te duwen. Eerst met een gekruist punt aan het net, nadien met een al even knappe winner. Berrettini had echter vooral zelf beter op het hoofd, een dubbele fout van de Italiaan zorgde voor de eerste break van de vierde set: 4-3. De beslissende kloof was een feit: het werd 6-3. Djokovic viel eerst op de poep en ging zijn entourage groeten. Mederecordhouder.

Djokovic won dit seizoen ook in Melbourne en Parijs. Als hij er in 2021 olympisch goud en de US Open aan toevoegt, lukt de Serviër als eerste man ooit de ‘Golden Slam’. Bij de vrouwen kreeg alleen Steffi Graff dat voor elkaar in 1988. In totaal staan er nu 85 toernooizeges op de erelijst van Djokovic. De Kroatische Marija Cicak was overigens umpire. Zij werd zo de eerste vrouw ooit die de mannenfinale in Londen mocht leiden.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News