Greet Minnen zet België op voorsprong tegen Wit-Rusland in Billie Jean King Cup

In het tweede duel staat Elise Mertens (WTA 18) tegenover Aliaksandra Sasnovich (WTA 88). Een zege van de Belgische nummer een is dan voldoende om het eerste duel te winnen. Er worden immers telkens drie duels gespeeld: twee enkelspelen en een dubbelspel. In het dubbelspel staan Ysaline Bonaventure en Kirsten Flipkens tegenover Sasnovich en Vera Lapko. Wit-Rusland is niet op volle sterkte in Praag. Zij kunnen immers niet rekenen op Aryna Sabalenka en Victoria Azarenka. Bij België is Alison Van Uytvanck er niet bij.