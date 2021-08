Greet Minnen neemt eerste horde in Concord

Tennis Shapovalov past voor Tokio vanwege coronare­stric­ties en vermoeid­heid, Canadees gaf scheids op Wimbledon volle lading na late call

10 juli Denis Shapovalov (ATP 12) zal niet deelnemen aan het Olympische Spelen in Tokio. De Canadees is vermoeid door zijn wedstrijden op Wimbledon, waar hij vrijdag sneuvelde in de halve finales, en ook alle coronamaatregelen vallen hem zwaar. In zijn verloren wedstrijd tegen Novak Djokovic ging de jonge Canadees hard tekeer tegen de umpire.