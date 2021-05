Greet Minnen mag zich opmaken voor hoofdtabel van Roland Garros

Tennis Tien dagen voor Roland Garros gaat Goffin er meteen uit in Lyon: “Vertrouwen is niet top”

20 mei De cijfers worden grimmiger. In de twaalf tornooien die David Goffin (ATP 13) dit jaar aandeed, speelde hij negen keer niet meer dan twee wedstrijden. De Luikenaar, vierde reekshoofd op het ATP 250-tornooi van Lyon, ging gisteren alweer in zijn eerste partij in de tweede ronde met 6-7, 3-6 onderuit tegen Aljaz Bedene (ATP 55).