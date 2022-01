Goffin zonder setwinst meteen uitgeschakeld op Australian Open: “Ik was de weg helemaal kwijt”

David Goffin was voor het eerst sinds de US Open van 2014 geen reekshoofd op een grandslamtoernooi en kreeg dan ook een pittige tegenstander in de eerste ronde voorgeschoteld. De Luikenaar nam het op tegen Daniel Evans, het 24ste reekshoofd in Melbourne. Daarnaast stak vorige week opnieuw een knieblessure de kop op bij Goffin. Geen gunstige signalen.

Goffin hield in de openingsfase gelijke tred met Evans, maar op het moment van de waarheid moest onze landgenoot zijn service inleveren. Daardoor ging de eerste set naar de Brit: 6-4. Nadien schakelde Evans een versnelling hoger. Hij nam een 3-0-bonus in de tweede set en gaf die voorsprong niet meer uit handen: 6-3.

In de laatste set kon Goffin helemaal geen weerwerk bieden. Mogelijk toch te veel hinder van de knie? Evans trok er zich in elk geval weinig van aan. De Brit sleepte de derde set met 6-0 in de wacht. De eerste ronde is dus meteen het eindstation voor Goffin. Geen leuke start van 2022.

Goffin: “Ik was de weg helemaal kwijt, bij elke slag twijfelde ik”

Goffin was na afloop uiterst teleurgesteld. “Het was geen goeie match. Het ging redelijk goed tot bij 4-4 in de eerste set, maar het was niet makkelijk met de wind en de speelstijl van Evans. Ik voelde mijn slagen niet goed aan. Na het verlies van de eerste set werd het moeilijk. Mijn opslag draaide niet en geleidelijk aan raakte ik de weg helemaal kwijt. Ik kon me niet meer herstellen en twijfelde bij elke slag. Ik viel terug in mijn fouten van de voorbije maanden. Evans miste niets en ik vond geen oplossingen. Ik verloor de vechtlust en vocht enkel nog met mijn gedachten. Ik slaagde er niet in mijn emoties te beheersen. Het was een heel teleurstellende wedstrijd. We gaan dit analyseren en dan kijken wat we hierna gaan doen.”

Voor Goffin is het het tweede jaar op rij dat hij in de eerste ronde in Melbourne sneuvelt. Het is al het zesde grandslamtoernooi op rij dat hij er meteen uit gaat. “Er is altijd veel druk op een grandslamtoernooi”, ging Goffin verder. “Ik sta te popelen om het goed te doen, om wedstrijden te winnen. Maar met Evans trof ik ook een sterke speler in de eerste ronde. Dat creëert stress. Je wordt onzeker. Het is niet evident. Tegen Kudla, in de tweede ronde in Sydney, speelde ik eindelijk nog eens een goede match. Dat kwam op het juiste moment en deed deugd. Maar het is beter op een grandslamtoernooi te arriveren met meer goede matchen in de benen, met meer vertrouwen. Misschien verklaart de druk en mijn knieblessure iets. Het is moeilijk op dit moment. Hopelijk kan ik snel een einde maken aan deze negatieve reeks.”

