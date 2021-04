Goffin zakt plaats op ATP-ranking, status quo voor Mertens

Goffin, die als achtste reekshoofd vrij was in de eerste ronde in Miami, ging er in de tweede ronde meteen uit tegen de Australiër James Duckworth, die rond de honderdste plaats bengelt op de ranking. Onze landgenoot stoomt zich nu stilaan klaar voor het gravelseizoen, te beginnen met het ATP Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo.

Aan Belgische zijde gingen Kimmer Coppejans (ATP 169) en Ruben Bemelmans (ATP 199) één plaats vooruit in de ranking. Zizou Bergs maakte na zijn overwinning in het Challengertoernooi van het Franse Rijsel een mooie sprong voorwaarts en is nu 265e.

In de top vijf van de ranking zijn er geen veranderingen te noteren. Novak Djokovic blijft met bijna twaalfduizend punten riant aan de leiding, voor de Rus Daniil Medvedev (10.030) en de Spanjaard Rafael Nadal (9.670).

Volledig scherm © AFP

Status quo voor Mertens

Elise Mertens sneuvelde blijft 17de op de WTA-ranking. De 25-jarige Limburgse sneuvelde de voorbije week in de achtste finales van het prestigieuze WTA-toernooi van Miami tegen de Japanse Naomi Osaka, de nummer twee van de wereld. Vanwege een blessure aan de borstspier kon Mertens niet voluit gaan in dat duel. Volgens haar gaat het echter niet om een scheur of ontsteking en komt haar aantreden deze week op het WTA-graveltoernooi van het Amerikaanse Charleston niet in het gedrang. Daar is ze als zevende reekshoofd bye in de eerste ronde, in ronde twee neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 70) en de Française Alizé Cornet (WTA 59). Mertens is er onze enige landgenote op de hoofdtabel, het dubbelspel laat ze deze keer schieten.

Belgiës nummer twee Alison Van Uytvanck klimt drie plaatsen op de ranking en is nu nummer 66 van de wereld in het vrouwentennis. Van Uytvanck is na een knieoperatie nog buiten strijd en kwam sinds medio februari niet meer in actie. Kirsten Flipkens zakte van de 94e naar de 97e plaats, na haar uitschakeling in de tweede ronde in Miami tegen de Letse Jelena Ostapenko, de Roland Garros-winnares van vier jaar geleden.

In de top vijf van de WTA-ranking zijn er geen veranderingen te noteren. De Australische nummer een van de wereld Ashleigh Barty verdedigde in Miami met succes haar titel, door in de finale de Canadese Bianca Andreescu te verslaan. De twintigjarige Andreescu stijgt daardoor naar de zesde plaats op de ranking.

Volledig scherm Elise Mertens. © AFP