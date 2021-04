Goffin vlot langs Italiaan Cecchinato in Monte Carlo, volgt nu confrontatie met Zverev?

Tennis “Met haar gewicht beweegt Serena nu pak minder snel": toernooidi­rec­teur betaalt forse uitspraken cash

6 april Traditiegetrouw verzamelt het Masters 1.000-toernooi van Madrid de absolute tennistop. Maar wie er dit jaar niet bij zal zijn in de Spaanse hoofdstad, is Serena Williams. Naar de reden waarom is het niet lang gissen: de Amerikaanse (39) ligt zwaar overhoop met de Roemeen Ion Tiriac (82), toernooidirecteur van de Madrid Open.