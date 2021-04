Goffin vlot langs Italiaan Cecchinato in Monte Carlo, confrontatie met Zverev volgt

TennisDavid Goffin (ATP 15) heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de derde ronde van het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo (gravel/2.082.960 euro). Onze landgenoot klopte in een overtuigende partij de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 92) in twee sets (6-4, 6-0).

Goffin snoepte in de eerste set snel de opslag af van Cecchinato en gaf die bonus niet weer weg. In de tweede set was Goffin helemaal ontketend en speelde hij de Italiaan helemaal van de mat. De partij duurde amper 1 uur en 5 minuten. Nu wacht een duel met Alexander Zverev. De Duitse nummer 6 van de ATP-ranking won zijn partij tegen de Italiaan Lorenzo Sonego (6-3, 6-3).

Goffin speelde voor vandaag al drie keer tegen de 28-jarige Cecchinato. De Luikenaar won voor vandaag ook de laatste ontmoeting, in 2019 op hardcourt in Miami (6-4, 6-4). Een jaar eerder troffen ze elkaar op gravel in Rome (Goffin) en op Roland Garros (Cecchinato).

Het gravel van Monte Carlo is overigens geen onontgonnen terrein voor Goffin. In 2017 bereikte hij er al de halve finales en in 2018 de kwartfinales. Hij staat er voor de achtste keer op de tabel.

Djokovic vlot naar derde ronde

Novak Djokovic heeft zich bij zijn terugkeer uit blessure geplaatst voor de derde ronde (achtste finales) in Monte Carlo.

De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de tweede ronde de Italiaan Jannick Sinner (ATP 22) in twee sets: 6-4 en 6-2. Djokovic, vrij in de eerste ronde, treft in de volgende ronde de Pool Hubert Hurkacz (ATP 16) of Brit Daniel Evans (ATP 33).

De 33-jarige Djokovic won in februari nog de Australian Open, maar kwam sindsdien niet meer in actie door een scheurtje in de buikspieren.

