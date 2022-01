Goffin valt voor het eerst sinds 2014 uit de top 50 en dreigt nog verder weg te zakken

Tennis Goffin begint het nieuwe jaar met nederlaag in Australië: “Maar het was beter dan de voorbije negen maanden”

In de schaduw van de zaak Novak Djokovic wordt er ook nog getennist in Australië. Zo heeft David Goffin zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales op het ATP-toernooi van Melbourne (hard/521.000 dollar), een voorbereidingstoernooi op de Australian Open (17-30 januari). “Ik moet op deze weg verder en blijven verbeteren. Ik kom van ver, maar de motivatie is er.”

6 januari