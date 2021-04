Goffin treft Cilic in eerste ronde Monte Carlo

Het wordt het negende duel tussen de 30-jarige Goffin en de 32-jarige Cilic, ex-winnaar van de US Open (2014). De tussenstand is 4-4. Cilic was de beste in de laatste ontmoeting, vorig jaar in Rome (6-2, 6-2).

De winnaar neemt het in de tweede ronde op tegen een qualifier. In de achtste finales wacht mogelijk de Duitser Alexander Zverev (ATP 6), in de kwartfinales de Serviër Novak Djokovic (ATP 1).

Goffin is het elfde reekshoofd in Monte Carlo. Hij staat er voor de achtste keer op de tabel. Een halve finale in 2017 is zijn beste uitslag.