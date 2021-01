Goffin stoot door naar halve finales in Antalya

Tennis Nadal klopt titelverde­di­ger Tsitsipas en bemachtigt ticket voor laatste vier ATP Finals

19 november Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich op de ATP Finals in Londen verzekerd van een plaats in de halve finales. De Spanjaard klopte in zijn derde en laatste poulewedstrijd de Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas (ATP 6) in drie sets: 6-4, 4-6 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 6 minuten.