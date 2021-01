Goffin stoot door naar halve finales in Antalya: “Niet verwacht dat het zo vlot zou gaan”

In de kwartfinales haalde de dertigjarige Luikenaar, het tweede reekshoofd, het in twee sets van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 75): 6-3 en 6-2 na iets meer dan een uur. “Ik ben tevreden met de manier waarop ik gespeeld heb”, bekende Goffin na de wedstrijd. “Ik zat meteen goed in de wedstrijd en dat leverde me, net zoals in de vorige ronde, al snel een break op. Met mijn goeie service en precieze slagen zette ik hem de hele wedstrijd onder druk. Dat het zo vlot zou gaan, had ik niet verwacht.”