Goffin staat in eerste ronde van Roland Garros tegenover toptalent Musetti: “Zal snel moeten spelen”

TennisDavid Goffin (ATP 13) begint na dit weekend aan zijn tiende Roland Garros. De Luikenaar kende in de voorbereiding op het tweede grandslamtoernooi van het jaar een vervelende blessure aan de adductoren en ging er vroeg uit in Rome en Lyon. In de eerste ronde in Parijs ontmoet hij de negentienjarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76), vorig jaar winnaar van de Australian Open voor junioren en dit jaar al halvefinalist in Acapulco en Lyon.

“Na mijn nederlaag in Lyon hebben we goed gewerkt”, vertelde Goffin op de persbabbel in Parijs. “Ik voel me beter op het terrein en heb meer vertrouwen gekregen. Het gaat steeds beter. Dit is de weg waarop ik moet verder bouwen. Ik moet mijn voetenwerk opnieuw terug proberen te vinden. Dan kan ik lang spelen met een goede intensiteit en zo mijn tegenstanders zelfs op gravel ambeteren.”

Vorig jaar sneuvelde Goffin in de eerste ronde op Roland Garros in drie sets tegen een ander Italiaans toptalent, Jannik Sinner. “Het is effectief opnieuw zo’n speler”, glimlachte Goffin. “Musetti is nog jong maar heel getalenteerd en ook al fysiek sterk. Hij voelt zich met zijn techniek en manier van spelen op zijn gemak op gravel. Hij speelt vrij ver achter de baseline. Ik zal snel moeten spelen, anders zit hij in een zetel. Het gaat zeker niet makkelijk worden. Ik ga mijn beste tennis proberen bovenhalen.”

Goffin kon vrijdag in Parijs op een sparringpartner van grote luxe rekenen. Roger Federer (ATP 8) sloeg gedurende twee uur een balletje met onze landgenoot. “Dat was heel leuk”, zei Goffin achteraf. “Ik had hem kort gezien in Doha, waar we beiden deelnamen, maar nadien niet meer. Het was een goede training, met veel goede aanvallen. Het ging snel.”

De training deed Goffin herinneren aan zijn eerste deelname in Parijs, in 2012. Toen schopte de Luikenaar het als kwalificatiespeler verrassend tot de achtste finales, waar Roger Federer hem uitschakelde na een gelijklopend duel.

“Er is sindsdien heel veel veranderd”, aldus Goffin. “De situatie is vandaag helemaal anders. Ik ben 30, hij wordt binnenkort 40. Hij moet wedstrijden op een andere manier benaderen, de punten korter proberen houden. Onze doelen zijn ook anders. Hij mikt vooral op Wimbledon en wil hier vertrouwen opdoen. Door zijn knieoperaties zagen we hem twee jaar hier niet meer. Maar ik vond hem scherp staan. En persoonlijk hoop ik ook goed te presteren. Ik heb goede momenten gekend, zoals in Montpellier en Monte Carlo, maar daarna kwam dan telkens weer een match die me deed twijfelen. Ik hoop hier de wedstrijden aaneen te kunnen rijgen om zo mijn zelfvertrouwen op te vijzelen.”

