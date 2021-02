Goffin speelt vandaag tegen ‘nieuwe Nadal’: wie is hij en wie zijn de andere supertalenten in het tennis?

TennisDavid Goffin maakt straks omstreeks twaalf uur kennis met Carlos Alcaraz, ook wel de nieuwe Nadal genoemd. Hij is een van de supertalenten die dit jaar hun doorbraak willen forceren in de tenniswereld. Een voorstelling.

1.Carlos Alcaraz (17, Spanjaard, ATP 146)

De amper zeventienjarige Spanjaard versloeg in zijn ATP-debuut landgenoot Ramos-Vinolas. Hij was zo de eerste speler geboren in 2003 die een ATP-wedstrijd kon winnen. Zijn favoriete en eveneens beste slag is de forehand. Zijn favoriete tornooi is Roland Garros. Alcaraz is opgegroeid met het kijken naar matchen van zijn idool Rafael Nadal, ook wel mister Roland Garros. Hij wordt dan ook wel eens de nieuwe Nadal genoemd.

2. Jannik Sinner (19, Italiaan, ATP 36)

Misschien doet de naam Jannik Sinner al wel een belletje rinkelen. Vorig jaar versloeg Sinner David Goffin in de eerste ronde van Roland Garros met 7-5, 6-0 en 6-3. Naast zijn uitmuntende prestatie in Parijs wist hij op zijn jonge leeftijd ook al een ATP-titel te veroveren. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia werd de Italiaan de jongste winnaar van een ATP-tornooi sinds 2008. Sinners sterkste punt is zijn krachtige forehand. Het tennistalent verkoos op dertienjarige leeftijd tennis boven skiën, na een periode als skikampioen van Italië van z’n achtste tot z’n twaalfde jaar.

Volledig scherm Jannik Sinner verbaasde vorig jaar vriend en vijand door op Roland Garros de kwartfinale te bereiken. © AP

3. Lorenzo Musetti (18, Italiaan, ATP 122)

In 2019 won deze jonge Italiaan de US Open voor junioren. Musetti staat te boek als een supertalent. In zijn tot nu toe korte carrière klopte hij al toppers als Stanislas Wawrinka en Kei Nishikori. Musetti speelt al sinds zijn vierde tennis en omschrijft zichzelf vooral als een harde werker. “Zonder hard werken, kom je nergens”, is zijn levensmotto. Als de Italiaan geen professionele tennisser was geworden, had Musetti graag als acteur gewerkt.

Volledig scherm Lorenzo Musetti won de Australian Open bij de junioren en stond in de finale van de US Open voor junioren. © EPA

4. Amanda Anisimova (19, Amerikaanse, WTA 31)

Anisimova begon op driejarige leeftijd al aan tennis. Ze is geboren in New Jersey, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Miami. Het Amerikaanse wonderkind begon met tennissen nadat ze elke dag naar de trainingen van haar zus ging kijken en zo de passie voor de sport te pakken kreeg. Anisimova heeft al een WTA-titel op haar naam staan. In 2019 was de Amerikaanse de beste op het WTA-tornooi van Bogotá.

Volledig scherm Toen ze opgroeide, waren de idolen van Anisimova Serena Williams en Maria Sharapova. © REUTERS

5. Cori Gauff (16, Amerikaanse, WTA 48)

Het Amerikaanse supertalent Cori ‘Coco’ Gauff wordt een heel grote toekomst voorspeld. De nog altijd maar zestienjarige Amerikaanse wist zelf al een WTA-titel in de wacht te slepen. Op haar vijftiende won de Amerikaanse het WTA-tornooi in het Oostenrijkse Linz. Haar favoriete ondergrond is hardcourt. Ze beschrijft haar speelstijl als “zo agressief mogelijk, mét een goede opslag”. Ze maakt ook zeer goed gebruik van haar snelheid en atletisch vermogen om en omschrijft zichzelf als een “vechter”.

Volledig scherm Gauff won op haar vijftiende al haar eerste WTA-tornooi. © AP

6. Marta Kostyuk (18, Oekraïense, WTA 78)

In 2017 won de Oekraïense Kostyuk op haar debuut als juniore op een grandslamtornooi meteen de Australian Open. Haar opslag is het wapen van Kostyuk. Momenteel wordt ze gecoacht door Ivan Ljubicic, in 2006 zelfs even derde op de ATP-ranglijst. Kostyuk zou dit jaar weleens hoge toppen kunnen scheren. Verrassen zoals de negentienjarige Poolse Swiatek dat vorig jaar deed op Roland Garros zit er volgens kenners zeker in.

Volledig scherm De service van Marta Kostyuk is haar gevaarlijkste wapen. © Photo News