Goffin sneuvelt in derde ronde op Roland Garros, blessure speelt Luikenaar parten: “Het ging gewoon niet”

De Court Simonne-Mathieu, waar David Goffin zich thuisvoelde na een mooie zege op Frances Tiafoe in ronde twee, was meer dan klaar om onze landgenoot naar een eerste achtste finale sinds 2018 te sturen. Jammer genoeg kregen de Belgische fans maar één set lang de ware Goffin te zien. Al in het eerste game scoorde hij drie breakpunten. Hij was de eerste speler dit toernooi die daarin slaagde, zo indrukwekkend serveerde de 1m96 grote Hurkacz.

Het tennis was intens, Goffin moest veel lopen maar hield het goed vol. Bij 5-6 liet zijn eerste service hem echter in de steek – met een reden, zou blijken – en was de match…gedaan. “Al twee dagen heb ik wat last in de zone rond de linkerheup”, zuchtte Goffin. “Maar bij één beweging eind eerste set schoot er opnieuw iets in. Ik wist meteen dat het niet goed zat. Mijn heup, de psoas (lendespier), alles in die omgeving. Nochtans was de wedstrijd erg goed begonnen, mijn tennis stond er. Ik wilde niet opgeven in een grandslamtoernooi. Maar het ging gewoon niet. Triest, maar het is niet anders.”

Volledig scherm © BELGA

Een kinesist op de baan roepen om die zone even aan te pakken had geen doelaas kunnen brengen? “Mijn kinesist werkt er al twee dagen op”, wist Goffin. “Op drie minuten kan zo’n toernooikine dan niet het verschil maken. Ik voelde meteen dat het begon te trekken, dus zo’n interventie had niet veel nut gehad.” Nam hij dan geen (groot) risico om toch nog verder te spelen? “Misschien een beetje”, gaf hij toe. “In een ander toernooi had ik waarschijnlijk opgegeven. Maar qua tennis voelde ik me zo goed dat ik niet wilde stoppen. Het was een mooie baan, heel wat mensen waren speciaal voor mij gekomen…”

Blijkbaar was de gevoeligheid aan de heup donderdag op het eind van de wedstrijd tegen Tiafoe ontstaan – “het was fris toen en er zat wat spanning in mijn lijf” – waarna het bij de opwarming deze morgen nog ging, maar na één set weer erger bleek.

Nieuwe onderzoeken dus en waarschijnlijk weer wat rust inbouwen. Goffin wordt in theorie over een week in Rosmalen verwacht voor het grastoernooi. “We zullen zien hoe erg het is”, fluisterde hij. “Het is ontgoochelend maar ik moet het positieve onthouden. Mijn tennis staat er, ik sta er. Ik hoop dat ik snel kan herbeginnen om hiermee verder te gaan op gras. Op gravel speelde ik veel goede wedstrijden met uitstekend tennis. Ik sta waar ik wil staan, op mijn lichaam na dan.”

Het geweldige punt van Hurkacz:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.