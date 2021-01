Goffin overleeft vijf matchballen tegen goede vriend en dubbelpartner Herbert - Mertens speelt niet door schouderblessure

Goffin redde de vijf wedstrijdpunten bij 5-4 in de tweede set op de service van Herbert. Dankzij een dubbele break sleepte hij een derde set uit de brand. Daarin kwam hij na een vroege break 3-0 voor en was de veer bij Herbert gebroken.

De 30-jarige Goffin, die het tweede reekshoofd is, had ook de vijf vorige ontmoetingen met de 29-jarige Herbert gewonnen. De Luikenaar speelt in de achtste finales tegen de Spanjaard Nicola Kuhn (ATP 253) of de Duitse qualifier Matthias Bachinger (ATP 279). In het dubbelspel nemen Goffin en Herbert het in de eerste ronde op tegen de Kazachen Alexander Bublik en Andrey Golubev.