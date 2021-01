Goffin onderuit tegen De Minaur in halve finales Antalaya

Tennis Kwalifica­ties voor de Australian Open zo goed als zeker in... Dubai

11 december Niets is officieel, maar het is wel zo goed als zeker dat de kwalificaties van de Australian Open van 9 tot 13 januari in Dubai zullen plaatsvinden. De qualifiers kunnen dan net op tijd mee op de door Tennis Australia ingelegde chartervluchten hoppen om voor 17 januari in Melbourne aan te komen, om dan met hun collega's van de hoofdtabel veertien dagen in quarantaine te gaan.