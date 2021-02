Goffin na stevige driesetter naar kwartfinale in Montpellier: “Had nood aan een echte veldslag”

Na 2u34 had Goffin de 4-6, 6-4 en 7-5 zege beet tegen Bonzi. De 24-jarige Fransman kreeg een wildcard van de organisatie en had in de eerste ronde zijn landgenoot Lucas Pouille (ATP 79) uitgeschakeld. Goffin was als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde. De Luikenaar kwam maandag wel al in actie in het dubbelspel. Daarin werd hij, aan de zijde van Pouille, in de eerste ronde gewipt door de Zweed Andre Goransson en de Nederlander David Pel.