Goffin moet opgeven in Halle na pijnlijke tuimelperte: “Enkel deed te veel pijn“

TennisDavid Goffin heeft moeten opgeven in de eerste ronde van het ATP 500-grastoernooi in het Duitse Halle (1.318.605 euro). Onze landgenoot maakte in de tweede set van zijn partij tegen de Fransman Corentin Moutet (ATP 73) een pijnlijke slipper en had te veel last aan zijn enkel om verder te spelen.

Goffin raakt maar niet uit het sukkelstraatje. Onze landgenoot is al maanden tevergeefs op zoek naar zijn beste vorm en werd onlangs nog uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De 30-jarige Luikenaar verliet Parijs meteen nadat hij in drie sets (6-0, 7-5, 7-6 (7/3)) verloor van de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76).

Volledig scherm David Goffin ging pijnlijk onderuit. © Twitter

In Halle begon hij aan z'n voorbereiding op Wimbledon, maar ook in Duitsland ging het dus mis. Goffin had de eerste set nog makkelijk gewonnen met 6-1, maar gleed toen onderuit. Hij speelde ook de tweede set en mocht bij 5-4 serveren voor de match. Maar Moutet haalde het nog met 5-7, waarna Goffin de handdoek gooide. Hoe erg de schade is, moet nog blijken.

In 2019 bereikte Goffin nog de finale in Halle. De Belgische nummer 1 speelde die toen tegen zijn idool Roger Federer na winst tegen de Duitser Alexander Zverev in de kwartfinales en Matteo Berrettini in de halve finales. Hij verloor tegen Federer met 7-6 (7/2), 6-1.

Goffin: “Enkel deed te veel pijn”

“Het zijn zaken die jammer genoeg kunnen gebeuren op gras”, reageerde Goffin bij Belga. “Dat werd ik al gewaar toen ik enkele jaren geleden op Wimbledon tegen Murray speelde. De pijn aan mijn knie en heup verdween na enkele minuten. Maar met mijn enkel ging het helemaal niet. Ik zal onderzoeken ondergaan om te achterhalen wat er scheelt. Aangezien het een eerder rustige match was, heb ik geprobeerd de wedstrijd op één been te winnen. Ik wist ook dat er daarna één of twee rustdagen zouden volgen. Maar uiteindelijk was het niet mogelijk. De enkel deed te veel pijn. Ook al had ik vandaag gewonnen, dan zou ik het toernooi meteen verlaten hebben.”

Goffin stond tot zijn blessure goed te spelen. Bij 5-4 in de tweede set mocht hij zelfs serveren voor de match. “Ik voelde echt dat ik de betere was op het terrein. Het is echt jammer, ik voelde dat ik goed voorbereid was voor het grasseizoen. En dat toonde ik vanaf het begin van de match. Bij 3-1 in de tweede set zei ik tegen mezelf dat ik de ballen op het terrein moest trachten te houden, maar hij zag beetje bij beetje dat ik minder goed was. Hij zette door, liet me lopen en kon zo terugkomen. Als hij eerder teruggekomen was, was ik zonder twijfel vroeger gestopt, want ik kon niets meer doen. Het werd moeilijk om zo te spelen. Dat heeft ook geen zin.”

Volledig scherm David Goffin gleed onderuit op het gras van Halle. © Twitter

Tsitsipas zegt af

En Stefanos Tsitsipas is er deze week dan toch niet bij op het grastoernooi in het Duitse Halle. De organisatie bevestigde vandaag zijn forfait. “Hij heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken uit het enkel- en dubbelspel van het Noventi Open”, klinkt het.

Tsitsipas speelde gisteren nog de finale op Roland Garros. De 22-jarige Griek leek op weg naar zijn eerste grandslamtitel, maar gaf tegen Novak Djokovic alsnog een 0-2-voorsprong uit handen. Kort na de verloren vijfsetter maakte Tsitsipas bekend dat zijn grootmoeder op de dag van de finale was overleden. “Vijf minuten voor het betreden van het terrein heeft mijn lieve grootmoeder haar strijd met het leven verloren”, schreef hij op Instagram.

De numer vier van de wereld had in Halle een wildcard gekregen. Zijn plaats op de tabel wordt ingenomen door de Duitse ‘lucky loser’ Yannick Hanfmann.

Volledig scherm © EPA