Goffin meteen onderuit bij rentree in Cincinnati: “Ben vooral blij competitie te kunnen hernemen”

TennisDavid Goffin (ATP 19) is er gisteravond niet in geslaagd zijn eerste duel na een blessureonderbreking van twee maanden te winnen. De dertigjarige Luikenaar, het vijftiende reekshoofd, moest in de eerste ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hardcourt/3.028.140 dollar) na één uur en zeventien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-3) het onderspit delven voor de Argentijn Guido Pella (ATP 93).

Voor Pella is het nog maar zijn vierde overwinning van het seizoen. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 36) en de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 42).

Goffin blesseerde zich op 14 juni tijdens het grastoernooi in het Duitse Halle aan de enkel en miste daardoor Wimbledon en de Olympische Spelen. De Belgische nummer één was in 2019 nog verliezend finalist in Cincinnati. “Ik kom van heel ver, verder kan niet. Ik ben vooral blij de competitie te kunnen hernemen”, laat hij optekenen aan persagentschap Belga. “We moeten nu vertrouwen hebben in het proces van heropbouw. Ik verwachtte niet direct al mijn matchen te kunnen winnen. Het is nooit evident wanneer je terugkeert uit een blessure, vooral aan de enkel. Er is altijd een beetje angst.”

“Het was van bij het begin een moeilijke match. Pella was uiteindelijk een beetje beter in alle facetten van het spel. Ik had mijn goede momenten, serveerde zeer goed de hele match, maar had moeite met mijn returns. Daar moet ik nog aan werken. Hij bewoog heel goed en ik maakte te veel directe fouten. Dat kost me de overwinning.”

“Mijn enkel was in orde”, zei Goffin nog. “Fysiek gaat het goed. Dat is het belangrijkste punt van vandaag, want we hebben hard gewerkt aan mijn fysieke toestand. Ik heb nu vooral nood aan trainingsdagen met de beste spelers, wedstrijden met de beste spelers. De uitnodiging voor Winston-Salem valt op het juiste moment. Dat geeft me nog meer matchritme voor de US Open. Ik heb geen echte verwachtingen. Ik probeer er competitief te zijn, want dat ben ik op dit moment nog niet.”

Volledig scherm © AFP

Medvedev maakt favorietenrol waar in Toronto

De Rus Daniil Medvedev heeft het ATP Masters 1.000-toernooi in Toronto (hardcourt/3.487.915 dollar) op zijn naam geschreven. De nummer twee van de wereld, het topreekshoofd in Canada, versloeg zondag in de finale de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 32) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 27 minuten.

De 25-jarige Medvedev verovert zijn vierde eindzege dit jaar, na de ATP Cup in Australië en de toernooien in Marseille en Mallorca. Hij is zijn twaalfde ATP-titel. Voor de 23-jarige Opelka was het zijn eerste Masters 1.000-finale. Hij won wel eerder al de ATP-toernooien in New York (2019) en Delray Beach (2020).

Volledig scherm © EPA