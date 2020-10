Goffin maakt in Antwerpen mislukte rentree na corona: “Ik had moeite om te ademen”

Goffin had moeite met het speelplan en zijn benenspel, terwijl ook zijn service (48% eerste opslagen) niet draaide. “Ik had het moeilijk om te ademen”, gaf Goffin toe. “Het was niet zo slecht, het had erger gekund, maar er waren te veel ups en downs. Na drie games moest ik al mijn tweede adem zoeken. Ik weet niet of dat met corona te maken heeft, het zou best kunnen. In de tweede set ging het beter en vond ik wat ritme. Maar hij was wel de hele match constant”