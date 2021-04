Goffin laat zich in België behandelen: "Ik hoop op spoedig herstel voor Madrid”

Goffin hoopt dat de blessure niet al te ernstig is. “Het gaat wel. Maar ik ben toch bang, want het trekt. Ik hoop dat ik op tijd gestopt ben.” De komende weken staan er met de ATP Masters 1000 toernooien in Madrid (2-9 mei) en Rome (9-16 mei) en daarna Roland Garros (30 mei-13 juni) enkele belangrijke afspraken op de agenda.

“Ik zal moeten wachten en enkele onderzoeken ondergaan”, verklaarde Goffin. “Als het met de spieren te maken heeft, dan ziet men zo meteen niet veel. Tenzij er een oedeem is, wat op een scheurtje kan wijzen. Ik weet dat ik hier snel een echo kan laten maken, maar ik weet niet of dat nut heeft. Nadien keer ik terug naar België om mijn arts te raadplegen. Het is jammer, want de match was aan het kantelen, ik vond oplossingen. En daarna had ik een mooie wedstrijd kunnen hebben (tegen Rafael Nadal, nvdr.). Maar met twee Masters 1000 toernooien en Roland Garros in het verschiet neem ik liever geen risico’s. Ik hoop op een spoedig herstel voor Madrid.”