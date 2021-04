Goffin klimt naar de twaalfde plaats op nieuwe ATP-ranking

Goffin komt voor het eerst in zeven maanden terug op de twaalfde plaats. Zijn beste notering ooit was de zevende stek, tussen 20 november 2017 en 5 maart 2018. De Belgische nummer één speelt deze week het ATP 500-toernooi in Barcelona. Hij is vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde treft hij de winnaar van het duel tussen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) en de Indische kwalificatiespeler Sumit Nagal (ATP 135).