Goffin kampt met acuut gebrek aan vertrouwen: “Weet al tijdje niet goed hoe ik aan matchen moet beginnen”

Tennis Titelverde­di­ger Goffin ‘vergeet’ zich in te schrijven voor Montpel­lier, maar krijgt wildcard

Het gaat David Goffin (ATP 45) niet voor de wind. De Luikenaar vergat zich in te schrijven voor het ATP 250-toernooi in het Franse Montpellier, waar hij titelverdediger is. Toernooidirecteur Sébastien Grosjean gooit hem gelukkig een reddingsboei toe in de vorm van een wildcard.

20 januari